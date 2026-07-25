Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

Zulte Waregem lijkt dicht bij een nieuwe zomeraanwinst te staan. Essevee heeft zijn vizier gericht op Danilo Vukanic, een 19-jarige middenvelder van FK Buducnost Podgorica. Er is inmiddels al een persoonlijk akkoord bereikt met de Montenegrijn.

Alles wijst er echter op dat ook die laatste horde binnenkort genomen zal worden. Zulte Waregem is de onderhandelingen met Buducnost volop aan het afronden en het vertrouwen groeit dat de transfer snel in kannen en kruiken zal zijn.

De promovendus wil zijn selectie deze zomer versterken met jonge spelers die nog heel wat groeipotentieel bezitten. Vukanic past perfect in dat profiel. Hoewel hij buiten Montenegro nog geen grote naam is, geldt hij al langer als een van de meest veelbelovende middenvelders uit zijn land.

Sterke cijfers op jonge leeftijd

Vukanic brak door bij FK Buducnost Podgorica en verzamelde ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring op het hoogste niveau. De middenvelder speelde inmiddels 51 wedstrijden voor de Montenegrijnse topclub, waarin hij tien keer scoorde en één assist afleverde.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Zulte Waregem made an offer for Danilo Vukanić of FK Buducnost Podgorica.



Everything agreed on the player side, club to club discussions now taking place.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ https://t.co/ufCvayqcgL pic.twitter.com/damYIycxML — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 24, 2026

Voor een centrale middenvelder van amper 19 jaar zijn dat cijfers die kunnen tellen. Ze verklaren ook waarom meerdere buitenlandse clubs zijn ontwikkeling de voorbije maanden nauwlettend volgden.





Zo werd Vukanic eerder al in verband gebracht met VfL Wolfsburg, SV Ried, Columbus Crew en Al-Jazira. Toch lijkt Zulte Waregem nu met de beste papieren aan tafel te zitten.

Alleen akkoord tussen de clubs ontbreekt nog

Volgens transferjournalist Lorenzo Lepore heeft Essevee inmiddels een officieel bod uitgebracht op de jonge Montenegrijn. De gesprekken met de speler verliepen succesvol en een persoonlijk akkoord ligt al op tafel.

Daardoor blijft enkel nog een overeenkomst tussen Zulte Waregem en FK Buducnost Podgorica over. Achter de schermen heerst echter het gevoel dat ook die onderhandelingen tot een goed einde zullen worden gebracht. Beide clubs zijn met elkaar in gesprek en de verwachting is dat de transfer de komende dagen afgerond kan worden.

Voor Zulte Waregem zou Vukanic opnieuw een investering in de toekomst betekenen. De club kiest bewust voor jonge talenten met een interessante doorverkoopwaarde en ziet in de Montenegrijn een speler die op termijn een belangrijke rol kan spelen in de Jupiler Pro League.