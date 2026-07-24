'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'
Foto: © photonews
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Mo Salah is op weg naar Turkije. De Egyptenaar gaat er de laatste details omtrent zijn transfer naar Besiktas JK bespreken. Leandro Trossard krijgt er (zo goed als zeker) een absolute superster bij als ploegmaat.

De voorstelling van Leandro Trossard als speler van Besiktas JK stond al in het teken van Mo Salah. De fans scandeerden de naam van de Egyptenaar om het bestuur duidelijk te maken dat ze tot het uiterste moeten gaan om hem binnen te halen. 

De Turkse media laten weten dat dat ook lijkt te gaan gebeuren. Salah heeft zijn vakantie onderbroken om naar Turkije te reizen. De 34-jarige Egyptenaar gaat in Istanboel zijn transfer naar Besiktas afronden. 

Hakimi Achraf - Ghaly Mohamed Salah
© photonews

The Egyptian King - zo luidde de bijnaam van Salah op Anfield Road - leek op weg naar Saoedi-Arabië, maar het is Besiktas dat het kortst op de bal heeft gespeeld. Al tast Kara Kartallar héél diep in de geldbuidel.

Salah kan bij Besiktas een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Hij zal in Istanboel een jaarloon van maar liefst vijftien miljoen euro  opstrijken. Exlusief tekenbonus en prestatiegerichte bonussen welteverstaan. 

Vijftien miljoen euro per jaar, tekengeld én prestatiegerichte bonussen

Maar dat is niet alles. Bij Besiktas is er eveneens het sportieve plaatje. Kara Kartallar heeft de ambitie om komend seizoen opnieuw met Galatasaray SK te wedijveren om de Turkse landstitel. In dat kader werd ook Trossard opgepikt bij Arsenal FC.

Voor Salah hoeft Besiktas - behalve bovengenoemde tekenbonus die ongetwijfeld extra hoog zal zijn - alvast geen transfersom op te hoesten. De 119-voudig Egyptisch international is een vrije speler na negen jaar bij Liverpool.

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