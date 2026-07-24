Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Dat Nicolò Tresoldi een van de meest gegeerde spitsen van Europa is geworden, hoeft niet langer bewezen te worden. Club Brugge wees deze week nog een bod van 35 miljoen euro van AS Roma af, maar de Italiaanse topclub is lang niet de enige gegadigde.

Ook Manchester United volgt het dossier van de 21-jarige aanvaller met bijzonder veel belangstelling, schrijft HLN. Binnen Club Brugge blijft het standpunt voorlopig onveranderd. Een vertrek van Tresoldi is deze zomer niet aan de orde.

Blauw-zwart wil zijn topschutter koste wat het kost behouden, zeker met het oog op de Champions League en een nieuw seizoen waarin opnieuw voor de prijzen moet worden gestreden. Toch zou de interesse uit Engeland het dossier een pak ingewikkelder kunnen maken.

Manchester United kijkt mee

Manchester United houdt Tresoldi al geruime tijd in de gaten en blijft zijn ontwikkeling nauwgezet volgen. De Premier League-grootmacht beschikt bovendien over financiële middelen waar maar weinig clubs tegenop kunnen.

Dat maakt de situatie anders dan bij AS Roma. Waar de Italianen al twee keer bot vingen met een bod, zou Manchester United in theorie nog een flinke stap hoger kunnen gaan als de club beslist om voluit voor de Italiaans-Duitse spits te kiezen. Voorlopig is daar nog geen sprake van, maar de belangstelling is wel degelijk concreet.

Club wil vasthouden aan plan

Bij Club Brugge was het plan al langer duidelijk. Na zijn eerste sterke seizoen zou Tresoldi nog één jaar in Brugge blijven om zich verder te ontwikkelen en daarna via de grote poort een toptransfer te maken.



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De Belgische landskampioen gelooft bovendien dat de spits na nog een uitstekend seizoen alleen maar meer waard zal worden. Daarom werd zelfs een bod van 35 miljoen euro zonder aarzelen geweigerd.

Toch leert het verleden dat transferplannen snel kunnen veranderen. Dossiers als die van Charles De Ketelaere en Ardon Jashari bewezen al dat een uitzonderlijk bod of de interesse van een absolute Europese topclub de situatie plots helemaal kan doen kantelen.