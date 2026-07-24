Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Niet enkel AS Roma: nu komt ook wereldtopper aankloppen voor Nicolo Tresoldi
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5894

Dat Nicolò Tresoldi een van de meest gegeerde spitsen van Europa is geworden, hoeft niet langer bewezen te worden. Club Brugge wees deze week nog een bod van 35 miljoen euro van AS Roma af, maar de Italiaanse topclub is lang niet de enige gegadigde.

Ook Manchester United volgt het dossier van de 21-jarige aanvaller met bijzonder veel belangstelling, schrijft HLN. Binnen Club Brugge blijft het standpunt voorlopig onveranderd. Een vertrek van Tresoldi is deze zomer niet aan de orde.

Blauw-zwart wil zijn topschutter koste wat het kost behouden, zeker met het oog op de Champions League en een nieuw seizoen waarin opnieuw voor de prijzen moet worden gestreden. Toch zou de interesse uit Engeland het dossier een pak ingewikkelder kunnen maken.

Manchester United kijkt mee

Manchester United houdt Tresoldi al geruime tijd in de gaten en blijft zijn ontwikkeling nauwgezet volgen. De Premier League-grootmacht beschikt bovendien over financiële middelen waar maar weinig clubs tegenop kunnen.

Dat maakt de situatie anders dan bij AS Roma. Waar de Italianen al twee keer bot vingen met een bod, zou Manchester United in theorie nog een flinke stap hoger kunnen gaan als de club beslist om voluit voor de Italiaans-Duitse spits te kiezen. Voorlopig is daar nog geen sprake van, maar de belangstelling is wel degelijk concreet.

Club wil vasthouden aan plan

Bij Club Brugge was het plan al langer duidelijk. Na zijn eerste sterke seizoen zou Tresoldi nog één jaar in Brugge blijven om zich verder te ontwikkelen en daarna via de grote poort een toptransfer te maken.

Lees ook... 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

De Belgische landskampioen gelooft bovendien dat de spits na nog een uitstekend seizoen alleen maar meer waard zal worden. Daarom werd zelfs een bod van 35 miljoen euro zonder aarzelen geweigerd.

Toch leert het verleden dat transferplannen snel kunnen veranderen. Dossiers als die van Charles De Ketelaere en Ardon Jashari bewezen al dat een uitzonderlijk bod of de interesse van een absolute Europese topclub de situatie plots helemaal kan doen kantelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

10:10
8
Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele

11:00
2
Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil

12:17
1
Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

Italiaanse bond krijgt nul op het rekest van Guardiola, nieuwe bekende naam schuift meteen naar voren

13:00
Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

12:00
Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

11:30
Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

Opvallend: hoe Paul Onuachu KRC Genk een handje helpt

10:30
Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

09:30
2
Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

09:00
9
Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties

08:30
2
Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

Eerste beslissing van Van Bommel richting Rode Duivels valt op, ook Antwerp-pion komt over

08:00
'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

07:00
Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

Ajax haalt uit op verplaatsing en ziet jonge Belg opnieuw groeien

07:20
Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

23:00
KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

20:00
10
Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

22:30
10
Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

19:30
DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

21:30
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
11
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
30
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

21:00
6
Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

20:40
2
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

20:20
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

19:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

17:00
Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

18:40
6
'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

18:30
Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

18:00
4
Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

15:30
3
Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

16:30
Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

17:00
1
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
9
Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

16:00
5
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
3
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

15:00
21
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' franchi franchi over Club Brugge brengt miljoenenbod uit voor Nederlander, maar AZ vraagt bijna het dubbele pief pief over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old Jasperd Jasperd over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' Don Bozhinov Don Bozhinov over Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand" Mr_Rsca Mr_Rsca over Antwerp heeft verrassende topkandidaat in beeld: kampioenentrainer moet T1 worden op de Bosuil DKMA DKMA over KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge Standard 2.0 Standard 2.0 over Matchfixing? WK 2026 krijgt onverwacht staartje na zeven opvallende situaties franchi franchi over 🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer Pogi Pogi over Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved