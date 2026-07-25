Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 8 reacties
Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal
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Wat maandenlang achter gesloten deuren werd voorbereid, is nu werkelijkheid geworden. Wouter Vandenhaute is de nieuwe hoofdaandeelhouder van Antwerp. Achter die opmerkelijke overname schuilt een verhaal van discretie, strategische contacten en een financiële reddingsoperatie.

Het verhaal begon eind 2025, lang voordat er sprake was van concrete onderhandelingen. Tijdens een etentje in Leuven met Peter Claes, voormalig VRT-directeur en zakenpartner bij adviesbureau New Game Plan, liet Vandenhaute zich ontvallen dat Antwerp de enige Belgische club was waarin hij nog echt groeipotentieel zag, schrijft HLN. Die uitspraak zette Claes aan het denken.

Samen met zakenbankier Lode Roovers, een levenslange Antwerp-supporter en voormalig financieel directeur van de club, werkte Claes al langer aan een scenario waarbij een groep Vlaamse investeerders Antwerp zou overnemen. Ze zochten daarvoor een ervaren ondernemer met kennis van het voetbal en kwamen al snel uit bij Vandenhaute.

Financiële problemen creëerden opportuniteit

De timing was geen toeval. Eigenaar Paul Gheysens zat financieel steeds meer in nauwe schoentjes. Zijn vennootschap moest een lening van bijna tien miljoen euro terugbetalen aan investeringsfonds Fasanara. Indien dat niet gebeurde, dreigde Antwerp zelfs als onderpand in handen van het fonds te vallen.

Vandenhaute raakte overtuigd van het project en nam contact op met Antwerp-CEO Sven Jaecques. Tijdens een diner legde hij zijn plannen uit en maakte hij meteen duidelijk dat hij Jaecques graag aan boord wilde houden. Intussen werd achter de schermen ook contact gelegd met SDM Valorum, het bedrijf dat al geruime tijd op zoek was naar een nieuwe eigenaar voor Antwerp.

Rond Vandenhaute werd vervolgens een investeerdersgroep opgebouwd met verschillende Antwerpse ondernemers. Ook clubicoon Toby Alderweireld besloot financieel mee in het project te stappen, wat andere investeerders extra vertrouwen gaf.

Absolute geheimhouding tot de deal rond was

Een van de opvallendste aspecten van de overname was de enorme discretie. Vandenhautes naam werd bewust maandenlang geheim gehouden. De vrees bestond immers dat Gheysens een bod onmiddellijk zou afwijzen zodra duidelijk werd dat de voormalige Anderlecht-voorzitter achter de operatie zat.

Ondertussen gebruikte Vandenhaute zijn uitgebreide netwerk om een cruciale financiering rond te krijgen. Via KBC werd een lening geregeld waarmee Antwerp de tribunes van het Bosuilstadion kan terugkopen. Daardoor verdwijnen de dure leaseconstructies die de club jaarlijks miljoenen euro's kostten en ontstaat opnieuw financiële ademruimte.

Na maanden onderhandelen, waarbij volgens insiders zelfs premier Bart De Wever en bemiddelende advocaten een rol speelden, kwam uiteindelijk een akkoord uit de bus. Vandenhaute verwierf een meerderheidsbelang van meer dan zestig procent, terwijl Jacques Vandermeiren voorzitter wordt en Sven Jaecques aan boord blijft.

8 reacties
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