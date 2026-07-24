OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

De start van de Jupiler Pro League - editie 2026-2027 komt héél dichtbij. Maar hoe liggen de kaarten op tafel voor de (Belgische) voetbalfan? Via welke operatoren worden de wedstrijden uitgezonden? En vooral: wat moet dat allemaal kosten?

De start van de Jupiler Pro League - editie 2026-2027 komt héél dichtbij. Maar hoe liggen de kaarten op tafel voor de (Belgische) voetbalfan? Via welke operatoren worden de wedstrijden uitgezonden? En vooral: wat moet dat allemaal kosten?

Op 31 juli staat de Volkswagen Supercup gepland. Club Brugge en Union SG bepalen als de respectievelijke Belgische landskampioen en Belgische bekerwinnaar wie met de eerste trofee van het seizoen mag zwaaien.

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De echte start van voetbaljaargang 2026-2027 staat dan weer op zeven augustus gepland. De openingswedstrijd is een West-Vlaams onderonsje tussen Club Brugge en KV Kortrijk.

DAZN is nog steeds de rechtenhouder van de Jupiler Pro League. Al is de situatie een pak overzichtelijker dan een kalenderjaar geleden. Of beter gezegd: een pak overzichtelijker dan quasi het volledige vorige seizoen.

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Tijdens de afgelopen voetbaljaargang vond DAZN geen vergelijk met de klassieke telecomoperatoren. De Belgische voetbalfans werden gedwongen om een abonnement af te sluiten bij DAZN én de wedstrijden te streamen via de app van het Londense streamingplatform.





Komend seizoen zijn de voetbalwedstrijden wél opnieuw te zien via de klassieke telecomoperatoren. Ben je klant van pakweg Telenet of Proximus? Wel, dan is het opnieuw mogelijk om als vanouds naar de voetbalwedstrijden van je favoriete team te kijken.

We hebben hieronder alvast een handig overzicht gemaakt.

AANBIEDER MAANDPRIJS METHODE EXTRA INFO DAZN € 24,99 App Maandprijs is enkel geldig bij het afsluiten van een jaarabonnement. Stijging naar € 34,99/maand zonder verbintenis Telenet € 19,99 App én klassieke kanalen Telenet heeft de prijzen voor het nieuwe seizoen nog niet bevestigd en communiceert een vanafprijs. Dit geldt eveneens voor klanten van BASE. Proximus € 24,99 App én klassieke kanalen Proximus heeft de prijzen inmiddels bevestigd. Deze prijzen zijn eveneens geldig voor klanten van Scarlet. Orange / App én klassieke kanalen Orange heeft enkel het akkoord met DAZN bevestigd. Er zijn nog geen tarieven voor prijzen bekend gemaakt. TV Vlaanderen / Klassieke kanalen TV Vlaanderen biedt de klanten toegang tot de DAZN-zenders via een optionele tv-formule.

Let wel: de kans is héél groot dat er de komende weken nog tijdelijke acties en promoties zullen worden gelanceerd om kijkers te overtuigen van een voetbalabonnement. Met andere woorden: nog even de kat uit de boom kijken kan ervoor zorgen dat de prijzen dalen.

Bovendien houden we in bovenstaande tabel géén rekening met de diverse competities die worden aangeboden. Of nog uitgebreider: de andere sporten zoals wielrennen en Formule 1 die eveneens worden uitgezonden. Ook die oefening is het vergelijken waard.

Eindelijk wordt het Belgisch voetbal opnieuw op de traditionele manier uitgezonden

Hét goede nieuws is echter dat elke voetbalfan op de manier van zijn of haar voorkeur naar de Jupiler Pro League kan kijken. Mogen we even héél eerlijk zijn? Ook wij misten het om via de traditionele decoder naar onze favoriete competitie te kijken.