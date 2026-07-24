Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Mark van Bommel is officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels en kan meteen rekenen op een belangrijke steunbetuiging. Toby Alderweireld, die twee seizoenen met de Nederlander samenwerkte bij Antwerp, is ervan overtuigd dat de KBVB de juiste keuze heeft gemaakt.

De voormalige Rode Duivel kent Van Bommel als geen ander. Samen veroverden ze de landstitel en de Beker van België met Antwerp, waardoor Alderweireld uit eerste hand weet hoe de Nederlander werkt.

"Ik vind het een uitstekende keuze," zegt hij bij HLN. "Ik heb met Mark twee intense jaren beleefd bij Antwerp en ook wel wat gewonnen, wat natuurlijk belangrijk is. Ik denk dat hij een heel goede tactische trainer is, maar daarnaast ook een uitstekende peoplemanager. Dat is bij een nationale ploeg heel belangrijk."

Duidelijkheid als grote troef

Volgens Alderweireld schuilt een van de grootste kwaliteiten van Van Bommel in de helderheid waarmee hij zijn ideeën overbrengt op zijn spelers. "Wij wisten bij Antwerp elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en balverlies. Dat is belangrijk: snel duidelijk maken waar je als ploeg voor staat."

Net die duidelijkheid zou volgens de ex-verdediger ook bij de Rode Duivels een belangrijke meerwaarde kunnen zijn. Bij een nationale ploeg is er immers weinig tijd om automatismen in te slijpen, waardoor een heldere aanpak essentieel is.

Ervaring op het allerhoogste niveau

Daarnaast wijst Alderweireld op het indrukwekkende palmares van de nieuwe bondscoach. Van Bommel speelde voor topclubs als PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan en won tijdens zijn spelerscarrière zowat alles wat er te winnen viel.





"Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, een WK-finale gespeeld en weet wat het is om de Champions League te winnen. Hij dwingt respect af."