Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

Antwerp beleeft allesbehalve een rustige voorbereiding. De Great Old wacht nog altijd op een nieuwe hoofdtrainer, zag verschillende sterkhouders vertrekken en rondde vrijdag pas de overname door het consortium van Wouter Vandenhaute af.

Toch was er vrijdagavond ook positief nieuws op de Bosuil. Antwerp haalde verrassend stevig uit tegen het Griekse Olympiakos en won overtuigend met 3-0. Voor interimcoach Faris Haroun was het vooral een bevestiging dat er heel wat talent in de eigen rangen rondloopt. Terwijl de club nog op zoek is naar versterking én een nieuwe T1 – met Marink Reedijk als een van de kandidaten – grepen verschillende jongeren hun kans.

Twee van Somers

In de eerste helft was Antwerp al de gevaarlijkste ploeg. Anthony Valencia zorgde voortdurend voor dreiging met zijn acties, terwijl ook Xander Dierckx opnieuw liet zien waarom hij steeds nadrukkelijker op de deur van de basiself klopt. De 17-jarige middenvelder combineerde dynamiek met maturiteit en was een van de uitblinkers.

Na de pauze volgde de beloning. Thibo Somers brak de ban met de 1-0, waarna Andreas Verstraeten de voorsprong verdubbelde met een knappe uithaal. Somers legde met zijn tweede van de avond de 3-0-eindstand vast en bezorgde de Bosuil een deugddoende overwinning.

Jong geweld maakt indruk

Naast de doelpuntenmakers maakten vooral de jonge talenten indruk. Verstraeten bevestigde zijn potentieel, maar ook Aaron Ibrahim liet een uitstekende indruk na. De amper 17-jarige linksachter speelde met veel maturiteit, verdedigde sterk en durfde ook offensief zijn steentje bij te dragen. Eerder deze voorbereiding had hij al gescoord tegen PSV, en ook tegen Olympiakos bewees hij dat hij klaar lijkt voor een volgende stap.

De ruime overwinning verandert niets aan het feit dat Antwerp nog werk heeft op de transfermarkt. Na het vertrek van onder meer Dennis Praet, Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Zeno Van den Bosch is extra ervaring noodzakelijk om competitief te blijven.





Toch zal de prestatie tegen Olympiakos de nieuwe clubleiding deugd doen. In een periode vol onzekerheid toonden de jonge Antwerpenaren dat de toekomst van de Great Old misschien wel dichterbij is dan velen denken.