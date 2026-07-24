'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'
Foto: © photonews
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Ferran Torres schoot Spanje afgelopen zondag naar de tweede wereldtitel uit de geschiedenis. En dat doelpunt legt de 26-jarige aanvaller géén windeieren. FC Barcelona werkt in allerijl aan een contractvoorstel, terwijl een andere Europese grootmacht op de loer ligt.

We keren eventjes terug naar afgelopen zondagavond. In minuut 106 (van de verlengingen) in de WK-finale tussen Spanje en Argentinië schoot Ferran Torres een stuiterbal voorbij Emiliano Martinez.

Het doelpunt was meteen beslissing voor de wereldtitel. Zou Torres op dat moment zelf al door hebben gehad dat dat ene doelpunt zijn toekomst zou bepalen? 

In de schaduw van Robert Lewandowski

FC Barcelona betaalde in 2022 55 miljoen euro aan Manchester City om Torres terug naar Spanje te halen. Het jeugdproduct van Valencia CF slaagde er in Camp Nou nooit in om zich op te werken tot de eerste spits van Barcelona. 

Al heeft dat een reden. Of beter gezegd: een naam. Torres stond de voorbije seizoenen in de schaduw van Robert Lewandowski. Al moest komend seizoen daar verandering in brengen. De Pool is inmiddels vertrokken uit Catalonië.

Torres Garcia Ferran
© photonews

Het contract van Torres bij Barça loopt tot het einde van komend seizoen. Barcelona was van plan om de prestaties van Torres de komende maanden te evalueren. Een concreet voorstel om zijn contract te verlengen werd op de lange baan geschoven.

We schrijven hierboven duidelijk in verleden tijd. De Spaanse media weten dat Barcelona in allereil zo'n voorstel aan het samenstellen is. Het WK van Torres heeft voor de nodige interesse gezorgd. 

Paniek in Barcelona, hoop in Parijs

PSG wil van de contractsituatie van de 65-voudig Spaans international profiteren om Torres voor een prikje naar Parijs te halen. En de Fransen hebben met Luis Enrique als coach een enorme troefkaart in huis om de aanvaller te overtuigen. 

Barcelona dreigt op die manier het nieuwe seizoen te moeten aanvatten zonder nummer negen. Barça werd de voorbije weken meermaals aan Julian Alvarez gelinkt, maar Atlético Madrid weigert mee te werken aan een transfer. 

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