Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

Anderlecht blijft actief zoeken naar versterking voor de linksachterpositie. Paars-wit wil de concurrentie voor Ludwig Augustinsson opvoeren en heeft daarvoor zijn oog laten vallen op Logi Tómasson. De IJslandse international staat momenteel onder contract bij het Turkse Samsunspor.

De 25-jarige Tómasson is een vaste waarde bij zowel zijn club als de nationale ploeg van IJsland. Hij verzamelde al zestien interlands en was het voorbije seizoen een onmisbare pion bij Samsunspor, waar hij onder trainer Thorsten Fink liefst 29 competitiewedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vier assists.

Volgens verschillende Turkse bronnen heeft Anderlecht inmiddels een eerste bod uitgebracht. Dat zou rond de 3,5 miljoen euro bedragen, maar Samsunspor zou niet bereid zijn om zijn linksachter voor dat bedrag te laten vertrekken.

Vraagprijs ligt een stuk hoger

De Turkse club mikt naar verluidt op een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro. Dat is opvallend, aangezien Tómasson pas een jaar geleden voor 700.000 euro werd overgenomen en nog tot de zomer van 2029 onder contract ligt.

Samsunspor wil de linksvoetige verdediger bovendien liefst behouden. De club, waar ook Michel Ribeiro deel uitmaakt van de technische staf, beschouwt hem als een belangrijke pion in de plannen voor komend seizoen.

Anderlecht weegt opties af

Het is voorlopig niet duidelijk of Anderlecht bereid is zijn bod nog te verhogen. De Brusselaars blijven de markt verkennen op zoek naar een linksachter die Ludwig Augustinsson het vuur aan de schenen kan leggen en voldoende kwaliteit kan toevoegen aan de selectie van Vitor Bruno.





Tómasson lijkt alvast over het gewenste profiel te beschikken. Met zijn ervaring als international, zijn aanvallende impulsen en zijn regelmaat in de Turkse Süper Lig is hij een interessante piste voor paars-wit.

Anderlecht is overigens niet de enige geïnteresseerde club. Ook het Poolse Widzew Łódź wordt genoemd als mogelijke bestemming voor de IJslander, al lijkt de Belgische recordkampioen voorlopig het meest concreet.