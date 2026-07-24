Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-coach Vitor Bruno spreekt zich uit over opvallende rode kaart voor Saliba
Foto: © photonews
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Vítor Bruno hoopte op een overwinning bij zijn debuut als coach van Anderlecht. Uiteindelijk moest de Portugese trainer genoegen nemen met een gelijkspel tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League (1-1).

Anderlecht kwam al vroeg op voorsprong in de wedstrijd (5e minuut) na een prachtige vrije trap van Danylo Sikan. De Brusselaars hielden daarna lang stand en verdedigden hun voorsprong, maar enkele minuten na de uitsluiting van Nathan Saliba (78e minuut) slikten ze alsnog de gelijkmaker. Frank Junior Adjei zorgde in de 89e minuut voor de 1-1. Zo moest Anderlecht uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel, terwijl de overwinning lange tijd binnen handbereik leek.

Vítor Bruno teleurgesteld

Dat zorgde voor ontgoocheling bij Vítor Bruno, zo vertelde de coach na de wedstrijd. "Ik ben toch vooral ontgoocheld. Zelfs met tien man waren we op het einde in controle, maar dan viel die vermijdbare tegengoal alsnog. Da’s voetbal. Maar ik ben wel heel trots op onze prestatie na amper vijf weken voorbereiding tegen een gerodeerde tegenstander. Hammarby is toch ook het nummer twee van Zweden, hè", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

De nieuwe coach van Anderlecht ziet nog steeds punten voor verbetering. "Over het gebrachte voetbal kan ik niet helemaal happy zijn, want na onze 1-0 hadden we het bijvoorbeeld moeilijk met hun opbouw. Door de gele kaart van Augustinsson moest ik na rust ook ingrijpen, want hun aanvallen over rechts werden tricky. Maar ik zag wel veel power en energie. De mentaliteit was top. En we hadden misschien wel meer goals kunnen maken."

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Basisplaatsen voor Jayden Onia Seke en Joshua Nga Kana

Jayden Onia Seke en Joshua Nga Kana stonden allebei aan de aftrap op amper 17-jarige leeftijd. "Ik dropte hen in de basis omdat ze veel kwaliteit hebben, simpel", benadrukte de trainer. "En er zijn er nog veel meer die hun kansen zullen krijgen zoals Kalonji en Ojea. Ervaring is belangrijk, maar bij mij spelen de beste spelers."

Was de rode kaart voor Nathan Saliba terecht?

Nathan Saliba kreeg een tweede gele kaart na een overtreding waarbij hij te laat kwam. Volgens Vítor Bruno was de beslissing echter niet zo vanzelfsprekend. "Ik zag de beelden al terug; die tweede gele kaart was geen duidelijke. Jammer dat we Nathan in de terugmatch moeten missen, want hij toonde dat hij er na het WK meteen staat, maar we gaan er ook niet om huilen. We hebben genoeg spelers om straks voor onze eigen fans de klus te klaren", besluit hij.

De terugwedstrijd van deze tweede voorronde van de Europa League wordt volgende week donderdag gespeeld. Anderlecht ontvangt Hammarby in het Lotto Park, waar een overwinning noodzakelijk zal zijn om zich te plaatsen voor de derde voorronde.

Voor eigen publiek hoopt paars-wit zijn supporters niet teleur te stellen. De wedstrijd wordt nu al bijzonder belangrijk voor het verdere verloop van het seizoen van Anderlecht, dat duidelijk de ambitie heeft om de Europa League te bereiken.

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