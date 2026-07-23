Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Aernout Van Lindt Muzamel Rahmat
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
| Reageer
Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Konstantinos Karetsas wil naar Borussia Dortmund, maar de Duitse club heeft nog geen akkoord gevonden met KRC Genk. De Limburgers vragen in totaal 40 miljoen euro. AC Milan volgt het dossier en zou de prijs kunnen opdrijven. Voorlopig houdt Genk het been meer dan stijf.

Ondanks meerdere dagen onderhandelen zijn Borussia Dortmund en KRC Genk er nog altijd niet in geslaagd om een akkoord te vinden. Toch heeft Konstantinos Karetsas zijn keuze al gemaakt. Volgens journalist Patrick Berger van Sky Sport Duitsland wil hij naar de Duitse club trekken en ligt er een contract klaar tot juni 2031.

Nieuw bod van Borussia Dortmund maakt geen indruk op KRC Genk

Dortmund diende een laatste bod in dat naar schatting 30 miljoen euro bedraagt, aangevuld met 5 miljoen aan bonussen en een clausule waardoor Genk 20% zou meepikken van een toekomstige meerwaarde. Een stevig voorstel, maar voor de Limburgers onvoldoende. De Duitsers hoopten Genk te overtuigen om de eisen licht te laten zakken.

Sinds de afspraak die dinsdag tussen de verschillende partijen plaatsvond, is er weinig beweging gekomen in het dossier. Genk houdt voet bij stuk en vraagt 35 miljoen euro gegarandeerd, met een totaalbedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen. Dortmund heeft zijn bod voorlopig niet verhoogd, waardoor de onderhandelingen muurvast zitten.

Ook AC Milan volgt het dossier op de voet

Door die vertraging dreigt de Belgisch-Griek niet meteen aan te sluiten bij zijn (mogelijke) nieuwe ploegmaats. Dortmund vertrekt zondag op stage naar Japan, maar de speler zou in Genk blijven zolang beide clubs geen akkoord hebben bereikt.

Enkele dagen geleden volgde ook AC Milan het dossier van dichtbij, nadat het contact had opgenomen met de entourage van de speler. De Rossoneri zullen wel eerst Rafael Leão moeten verkopen om de nodige middelen vrij te maken. Een situatie die Genk uiteraard nauwgezet volgt, want een tweede kandidaat kan de prijs de hoogte in jagen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
AC Milan
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

Het zal in terugmatch moeten gebeuren: KAA Gent blijft ook met vele nieuwkomers in zelfde bedje ziek

22:30
Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

19:30
Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?)

20:40
1
DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

21:30
FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK?

22:00
2
UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

UPDATE: Groen licht voor Mark van Bommel bij KBVB

21:45
11
Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

16:30
Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen

21:00
4
KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

20:00
7
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Openda - Tzolis - Steuckers

17:00
RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

RSC Anderlecht kiest meteen voor de jeugd, De Bilde heeft stevige mening

19:00
1
Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

18:00
3
Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

18:40
'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

18:30
Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

17:00
1
Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

12:00
Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

12:50
10
Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

16:00
4
Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

15:30
3
Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

10:30
6
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
3
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

15:00
19
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
9
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

14:00
🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

13:30
7
Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

12:30
6
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

11:30
Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

11:00
10
Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

10:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

09:30
Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

22/07
22
Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

09:00
Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

08:30
4
Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

08:00
6
KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

22/07
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge SeniorClub SeniorClub over 'Mark Van Bommel kiest opvallende namen voor staf bij Rode Duivels, waaronder bekende Belg' Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA Sead08 Sead08 over "N'attendez pas de magie, il ne vaut pas cinq millions" : les premiers doutes autour d'une recrue d'Anderlecht Arthur Shelby Arthur Shelby over Alles bij het oude? Anderlecht slikt late opdoffers in opening Europees seizoen Arthur Shelby Arthur Shelby over Deze Rode Duivel zal moeten wennen: van onbetwist basisspeler naar tweede optie (of maar voor even?) FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA wordt tegengesproken en ligt zwaar onder vuur: matchfixing op WK? Venom#13 Venom#13 over 🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved