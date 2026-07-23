Waar gaat dat heen? KRC Genk wijst megalomaan bod simpelweg af

Konstantinos Karetsas wil naar Borussia Dortmund, maar de Duitse club heeft nog geen akkoord gevonden met KRC Genk. De Limburgers vragen in totaal 40 miljoen euro. AC Milan volgt het dossier en zou de prijs kunnen opdrijven. Voorlopig houdt Genk het been meer dan stijf.

Ondanks meerdere dagen onderhandelen zijn Borussia Dortmund en KRC Genk er nog altijd niet in geslaagd om een akkoord te vinden. Toch heeft Konstantinos Karetsas zijn keuze al gemaakt. Volgens journalist Patrick Berger van Sky Sport Duitsland wil hij naar de Duitse club trekken en ligt er een contract klaar tot juni 2031.

Nieuw bod van Borussia Dortmund maakt geen indruk op KRC Genk

Dortmund diende een laatste bod in dat naar schatting 30 miljoen euro bedraagt, aangevuld met 5 miljoen aan bonussen en een clausule waardoor Genk 20% zou meepikken van een toekomstige meerwaarde. Een stevig voorstel, maar voor de Limburgers onvoldoende. De Duitsers hoopten Genk te overtuigen om de eisen licht te laten zakken.

Sinds de afspraak die dinsdag tussen de verschillende partijen plaatsvond, is er weinig beweging gekomen in het dossier. Genk houdt voet bij stuk en vraagt 35 miljoen euro gegarandeerd, met een totaalbedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen. Dortmund heeft zijn bod voorlopig niet verhoogd, waardoor de onderhandelingen muurvast zitten.

Ook AC Milan volgt het dossier op de voet

Door die vertraging dreigt de Belgisch-Griek niet meteen aan te sluiten bij zijn (mogelijke) nieuwe ploegmaats. Dortmund vertrekt zondag op stage naar Japan, maar de speler zou in Genk blijven zolang beide clubs geen akkoord hebben bereikt.

Weiterhin keine Einigung im Poker um Konstantinos Karetsas (18/🇬🇷) zwischen Dortmund und Genk.



Das letzte #BVB-Angebot lag nach Sky Infos bei rund €30m + €5m Boni sowie 20% Sell-on.



Genk fordert weiterhin €35m fix und €40m im Paket. Seit dem Treffen am Dienstag hat…



— Patrick Berger (@berger_pj) July 23, 2026

Enkele dagen geleden volgde ook AC Milan het dossier van dichtbij, nadat het contact had opgenomen met de entourage van de speler. De Rossoneri zullen wel eerst Rafael Leão moeten verkopen om de nodige middelen vrij te maken. Een situatie die Genk uiteraard nauwgezet volgt, want een tweede kandidaat kan de prijs de hoogte in jagen.