'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals
Foto: © photonews
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De verloren WK-finale tegen Spanje blijft de Argentijnen achtervolgen. Niet alleen op het veld, maar ook op sociale media zorgde de eindstrijd voor heel wat emoties. Daar had influencer Mia Khalifa wel het een en ander mee te maken.

De Libanees-Amerikaanse influencer Mia Khalifa, die wereldwijd bekend werd door haar verleden in de adultindustrie, haalde zich de woede van heel wat Argentijnse voetbalfans op de hals met een provocerende video.

Kort na de Spaanse wereldtitel plaatste Khalifa beelden waarop ze vanuit een balkon in New York uitbundig de nederlaag van Argentinië viert. Op de achtergrond klinkt La Perla, een nummer van de Spaanse zangeres Rosalía. Bij de video schreef ze: "Zo klinkt het leven nu de 'perlas' verslagen zijn."

Die boodschap viel bijzonder slecht in Argentinië. In Spanje wordt het woord perla immers geregeld spottend gebruikt voor iemand die zich niet voorbeeldig gedraagt. Veel Argentijnse supporters zagen de video dan ook als een regelrechte steek onder de gordel na de verloren WK-finale.

Rosalía ongewild mee in het oog van de storm

De ophef werd nog groter toen bleek dat Rosalía de video aanvankelijk op haar eigen sociale media had gedeeld. Heel wat Argentijnse fans interpreteerden dat als een teken dat ook de Spaanse zangeres de spot dreef met hun nationale ploeg.

Op sociale media volgden al snel oproepen om de vier concerten die Rosalía begin augustus in Buenos Aires gepland heeft, te boycotten. Sommige fans kondigden aan hun tickets te willen teruggeven, terwijl anderen opriepen om de optredens te verstoren.

Rosalía reageerde vrijwel meteen op de controverse. Ze verwijderde de gedeelde video en bood haar excuses aan. "Ik heb het gedeeld omdat mijn nummer 'La Perla' werd gebruikt. Ik had niet gelezen wat er in beeld stond. Dat was mijn fout. Sorry," schreef ze bij een afbeelding van de Argentijnse vlag.

Even later benadrukte ze nogmaals dat ze geen enkele slechte bedoeling had. "Ik heb alleen maar liefde voor Argentinië."

Khalifa blijft provoceren

Waar Rosalía de gemoederen probeerde te bedaren, koos Khalifa voor een andere aanpak. De influencer deelde nadien nog een nieuwe post waarin ze verwees naar Enzo Fernández. Ze plaatste een foto van de Argentijnse middenvelder naast een beeld van zijn rode kaart in de WK-finale, waardoor de frustratie bij heel wat Argentijnse supporters alleen maar verder opliep.

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