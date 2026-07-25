Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

Het consortium rond Wouter Vandenhaute is sinds vrijdag officieel eigenaar van Antwerp FC. De dagelijkse leiding blijft in handen van Sven Jaecques. De CEO van de oudste club van het land licht al een tipje van de sluier op.

Het nieuws rond de overname van Antwerp FC door Wouter Vandenhaute, Toby Alderweireld en enkele lokale investeerders werd vorige week al bevestigd. Sinds vrijdag is ook de administratieve mallemolen helemaal afgewerkt.

Vandenhaute wil van The Great Old een stabiele én financieel gezonde Belgische topclub maken. Dé man die de dagelijkse leiding moet vormgeven blijft dezelfde als de voorbije seizoenen: Sven Jaecques.

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Het contract van Jaecques liep eind vorig seizoen af, maar de CEO bleef dagelijks aanwezig op De Bosuil. Het Laatste Nieuws weet dat de bestuurder maanden geleden al op de hoogte werd gebracht over de plannen van Vandenhaute.

In de komende uren of dagen zal de contractverlenging van Jaecques dan ook worden gecommuniceerd. Extra opvallend: de CEO wordt zelf ook minderheidsaandeelhouder van Het Stamnummer Eén.

Antwerp FC wil met gerichte investeringen, een sterke scouting, de juiste transfers en maximale kansen voor de eigen talenten opnieuw bouwen

"Samen met de nieuwe aandeelhouders zet ik de volgende stap in de ontwikkeling van onze ambitieuze club", aldus Jaecques. "Succes komt niet van de ene op de andere dag. Maar ik wil hier met héél véél overtuiging aan blijven werken."





De CEO licht eveneens een tipje van de sluier op over wat de fans mogen verwachten. "Het is de bedoeling om met een realistische sportieve visie te werken. Antwerp wil met gerichte investeringen, een sterke scouting, de juiste transfers en maximale kansen voor de eigen talenten opnieuw bouwen."

Géén tijd te verliezen

Er is alvast geen tijd te verliezen. Op negen augustus begint The Great Old aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen SK Beveren. Momenteel is de kleedkamer in Deurne-Noord een bouwwerf.

Er is momenteel géén coach - Faris Haroun neemt die taak op zich, maar liet al duidelijk verstaan dat hij de ambitie (nog) niet heeft om T1 te worden - en de huidige kern is er eentje die opnieuw naar beneden moet kijken in het klassement.