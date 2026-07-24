Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vandevoordt - Gulácsi

Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Nadat hij op het einde van vorig seizoen eindelijk zijn kans kreeg en die ook met beide handen greep, lijkt Maarten Vandevoordt bevestigd te worden als eerste doelman bij Leipzig. (Lees meer)