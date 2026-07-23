KVC Westerlo verrast en wil middenvelder wegkapen bij Club Brugge

KVC Westerlo wil zich versterken met Cisse Sandra. De 22-jarige middenvelder van Club Brugge kan in de Kempen mogelijk meer speelminuten krijgen, terwijl zijn situatie bij blauw-zwart nog niet helemaal vastligt.

Sandra heeft bij Club Brugge nog een contract tot juni 2027. Daardoor moet de club deze zomer bekijken wat de beste oplossing is voor de aanvallende middenvelder. Hij moet niet vertrekken, maar een transfer behoort wel tot de mogelijkheden als alle partijen daar beter van worden.

Volgens Het Laatste Nieuws houdt Westerlo de situatie van Sandra nauwlettend in de gaten. De club is deze zomer volop bezig met een nieuwe ploeg te bouwen nadat al heel wat spelers vertrokken. De ploeg zoekt dus naar versterkingen die meteen inzetbaar zijn, maar ook nog groeimarge hebben.

Meer kansen op speelminuten

Voor Sandra kan een overstap naar Westerlo interessant zijn. De Belg doorliep een groot deel van zijn opleiding bij Club Brugge, maar moest de voorbije jaren vooral ervaring opdoen via uitleenbeurten.

In het seizoen 2023/24 speelde hij tijdelijk voor Excelsior. Een jaar later trok hij naar Willem II, waar hij opnieuw ervaring kon verzamelen op het hoogste niveau. Toch kreeg hij ook bij Club Brugge al kansen. Zo kwam Sandra vijf keer in actie in de Champions League.

Afgelopen seizoen leek hij bovendien dichter bij de eerste ploeg te komen. Tijdens de Champions' Play-offs kreeg hij plots meer minuten en kon hij zich tonen wanneer de druk het hoogst lag.





Belangrijk moment in carrière van Sandra

Toch blijft de concurrentie bij Club Brugge stevig. Sandra heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2 miljoen euro en moet nu vooral op zoek naar regelmaat. Een vaste basisplaats wist hij voorlopig nog niet af te dwingen.

Voor Westerlo kan hij een interessante toevoeging zijn aan een kern die opnieuw vorm moet krijgen. Voor Club is het dan weer belangrijk om een beslissing te nemen over een speler wiens contract binnen twee jaar afloopt.