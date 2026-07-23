Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Steuckers

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Steuckers

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Ondanks een seizoen waarin hij goed was voor 11 assists, verloor Jarne Steuckers geleidelijk zijn plaats in de basiself van Genk. De middenvelder zou kunnen vertrekken naar AZ, de club die de Limburgers onlangs nog versloeg in een oefenwedstrijd. (Lees meer)