Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

In het tussenseizoen draait de mercato op volle toeren. Maar clubs uit de Pro League kunnen ook kijken naar vrije spelers, die nog steeds geen nieuwe club hebben gevonden. Een kort overzicht van de spelers die momenteel nog op de markt zijn.

Eerst en vooral een belangrijke nuance: dat een speler transfervrij is, betekent niet dat niemand geprobeerd heeft hem binnen te halen. Sommigen wachten gewoon op het juiste project. Maar het begint stilaan laat te worden: bij de meeste Pro League-clubs is de voorbereiding al volop bezig, en de competitie herneemt over iets meer dan twee weken.

Individueel in vorm blijven kan uiteraard, bijvoorbeeld door een akkoord te vinden om mee te trainen bij een van je ex-clubs of met een voormalige coach, maar niks gaat boven een zo volledig mogelijke voorbereiding met je nieuwe ploegmaats.

Zonder spelers te viseren die voor de Pro League onhaalbaar lijken, zoals John Stones, Dušan Vlahović, Jadon Sancho of Leon Goretzka, zijn er wel profielen die het bekijken waard zijn voor onze clubs (en dat ongetwijfeld ook zijn gezien de financiële context).

Gratis versterkingen

Op het niveau van 1A zijn er verschillende spelers die er vorig seizoen bij waren en nog steeds zonder club zitten. Al lijken weinig besturen zich te kunnen positioneren voor Ryotaro Ito of zelfs Vincent Janssen, andere profielen ogen een stuk haalbaarder.

Denk maar aan een Yari Verschaeren, die nog niet heeft bepaald wat de tweede club uit zijn carrière wordt nadat hij alles bij Anderlecht meemaakte. Of Gyrano Kerk, die bij Antwerp nog maar eens toonde dat hij over uitstekende benen beschikt. Andere routiniers als Mats Rits, Mory Konaté, Benoît Nyssen, Kerim Mrabti, Youssef Maziz, Boli Bolingoli en Mathieu Maertens zijn eveneens transfervrij.



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Sommige profielen zijn al langer weg uit het Belgische voetbal, maar zouden hier nog altijd een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan Krépin Diatta, die op het WK Frankrijk en België nog het leven zuur maakte. De ex-Bruggeling kreeg geen nieuw contract bij Monaco. Maxime Busi zit in hetzelfde schuitje na het einde van zijn avontuur bij Reims. Idem voor Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Mathew Ryan, Paul Nardi en Henry Onyekuru.

Net als Verschaeren zijn ook andere ex-Rode Duivels contractvrij. Axel Witsel zal vermoedelijk niet terugkeren naar de Pro League, maar Leander Dendoncker, Adnan Januzaj en zelfs Jason Denayer zijn op dit moment beschikbaar. Noem ook profielen als Ethan Butera, Maximiliano Caufriez, Benjamin Van Durmen, Alexandro Calut, Julien Ngoy, Gianni Bruno, Maxime Lestienne, Daouda Peeters, Dino Arslanagic en Anthony Limbombe.

Mooie opportuniteiten op internationaal vlak

Naast deze namen, bekend bij het Belgische publiek maar bij sommigen met een vraagteken rond de fysieke paraatheid, kunnen zich nog andere kansen aandienen. Zoals Shawn Adewoye, een 26-jarige centrale verdediger. Opgeleid bij Genk, waar hij kort bij de A-ploeg zat, bouwde hij een reputatie op in Nederland, met 139 Eredivisie-wedstrijden op de teller.

Een Belgische club zou er ook goed aan doen om een profiel als Kevin Mbabu te bekijken. Hij deed de Rode Duivels in het verleden al pijn met Zwitserland en brengt de nodige ervaring mee (91 Bundesliga-wedstrijden). Bij Midtjylland verlengde hij niet. De ex-back van Wolfsburg en Fulham is slechts één voorbeeld tussen vele anderen.