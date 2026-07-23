Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

Mark van Bommel is de topfavoriet om Rudi Garcia op te volgen. Zijn eerste ervaringen als trainer laten het beeld achter van een coach die heel goed weet welke richting hij uit wil en simpelweg verwacht dat de mensen rondom hem dezelfde weg volgen.

Naarmate de uren verstrijken, lijkt de aanstelling van Mark van Bommel als Belgische bondscoach steeds concreter te worden. Mocht de voormalige succescoach van Antwerp daadwerkelijk de leiding krijgen over de nationale ploeg, dan zou dat ongetwijfeld perspectieven bieden voor enkele Rode Duivels – of spelers die op een selectie hopen – met wie Van Bommel eerder al samenwerkte. Denk bijvoorbeeld aan Mandela Keita en Arthur Vermeeren. Maar niet alleen aan hen.

Wat mogen we in het algemeen verwachten van een Belgische ploeg onder leiding van de voormalige middenvelder van Bayern München, op weg naar het EK 2028? Zijn passages bij Antwerp, Wolfsburg en PSV geven alvast een eerste indicatie. Bondscoach zijn is uiteraard iets heel anders dan dagelijks bij een club werken, maar de manier waarop Van Bommel in het verleden met bepaalde situaties omging, kan ons wel een idee geven van de lijnen die hij mogelijk bij de Rode Duivels zou uitzetten.

Tactisch sterk en een goede peoplemanager

Mark van Bommel heeft altijd benadrukt dat hij zijn ploegen graag ziet voetballen zoals hij zelf als speler was: met de wil om de bal snel te heroveren en vervolgens meteen vooruit te denken. Zijn Antwerp speelde misschien niet altijd het meest spectaculaire voetbal, maar was wel bijzonder efficiënt en kon zich makkelijk aanpassen aan het wedstrijdverloop.

Dat kon door verzorgd van achteruit op te bouwen via Arthur Vermeeren om uiteindelijk een flankaanvaller vrij te spelen. Maar evengoed door eerst de tegenstander op te vangen en vervolgens gebruik te maken van de lange crosspasses van Toby Alderweireld. Of door hoger op het veld druk te zetten en de tegenpressing in te schakelen, gebruikmakend van de fysieke kwaliteiten van Mandela Keita.

Onder Van Bommel wisten de spelers van Antwerp precies wat er van hen verwacht werd. Dat zorgde voor een bepaalde rust en zekerheid binnen de ploeg. Toen The Great Old zich plaatste voor de Champions League door met 1-2 te winnen in de bijzonder vijandige sfeer bij AEK Athene, week Van Bommel bijvoorbeeld niet af van zijn plan.



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Ondanks de mogelijkheid om met Alhassan Yusuf voor een meer ervaren speler te kiezen, hield hij vast aan een bijzonder jong middenveld met Arthur Vermeeren, toen 18 jaar, en Mandela Keita, toen 21 jaar.

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"Wij laten ons door niets van de wijs brengen. Het maakt niet uit waar we spelen, tegen wie of onder welke omstandigheden. We blijven altijd trouw aan ons plan. We geven nooit op en blijven altijd voluit gaan. Daarom verdedigen we ook zo goed", verklaarde hij die avond.

Wat zeker is: wanneer Van Bommel een idee in zijn hoofd heeft, houdt hij eraan vast. Op de Bosuil keken heel wat mensen dan ook verbaasd op toen invloedrijke en charismatische spelers als Radja Nainggolan en Michael Frey aan de kant werden geschoven.

Toch gebeurde het. Beiden moesten na een nochtans succesvol seizoen – waarin de Zwitser zelfs 24 keer scoorde – vrede nemen met een rol als invaller. Tijdens de wintermercato van het eerste seizoen onder Van Bommel vertrokken ze uiteindelijk allebei.

Ook na zijn vertrek bij Antwerp bleek Van Bommel iemand die vasthoudt aan de koers die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Sindsdien ging hij niet meer aan de slag bij een andere club. Twee jaar lang al. Aan aanbiedingen ontbrak het nochtans niet na zijn succesvolle passage in België, maar Van Bommel wees ze één voor één af.

Eerst wilde hij wachten op het juiste project. Later koos hij ervoor om zijn zoon bij te staan. Net op het moment dat de carrière van Ruben van Bommel bij PSV helemaal leek te gaan ontploffen, liep hij een zware knieblessure op. Daardoor stond hij vrijwel het volledige voorbije seizoen aan de kant. Zijn vader wilde tijdens die moeilijke periode voortdurend aan zijn zijde staan.

Het is die persoonlijkheid die de Rode Duivels mogelijk binnenkort in huis halen. Een man met een uitgesproken karakter, die niet snel afwijkt van de weg die hij heeft gekozen en zijn spelers binnen duidelijke krijtlijnen laat werken. Want jezelf aanpassen aan omstandigheden betekent voor Van Bommel niet noodzakelijk dat je ook compromissen moet sluiten.