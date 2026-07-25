OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

KVC Westerlo heeft zich versterkt met Lasse Flø Borregaard. De 20-jarige Deense rechtsachter komt over van Vejle BK en ondertekende een contract voor vier seizoenen op 't Kuipje.

Borregaard genoot zijn volledige opleiding bij Vejle BK en groeide er door naar het eerste elftal. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde hij al 47 officiële wedstrijden voor de Deense club, die uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken.

Ook op internationaal vlak liet de verdediger zich opmerken. Borregaard doorliep verschillende Deense nationale jeugdselecties en kwam uit voor de U18, U19 en U20. In eigen land staat hij bekend als een moderne rechtsachter die zowel verdedigend zijn mannetje staat als graag mee oprukt in de aanval.

Rechtsachter met potentieel

Met zijn komst haalt Westerlo opnieuw een jonge speler met groeipotentieel binnen. De Kemphanen zetten al langer in op talentvolle buitenlandse spelers die zich in de Jupiler Pro League verder kunnen ontwikkelen.

Voor Borregaard wordt het zijn eerste avontuur buiten Denemarken. Bij Westerlo krijgt hij de kans om zich op een hoger niveau te bewijzen en de concurrentie aan te gaan op de rechtsachterpositie.



De club hoopt dat de Deen zich de komende seizoenen verder ontwikkelt en een vaste waarde wordt in de ploeg.