Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

Club Brugge heeft met Yann Sommer dé vervanger voor Simon Mignolet in huis gehaald. De concurrentie voor de 37-jarige doelman was nochtans niet min. De Belgische landskampioen gooide uiteindelijk dé ultieme troefkaart op tafel.

Yann Sommer tekende een contract voor drie seizoenen bij Club Brugge. De Belgische landskampioen neemt de 37-jarige doelman transfervrij over van Internazionale FC.

De 94-voudig Zwitsers international bezocht de faciliteiten van blauw-zwart uiteraard vooraleer hij zijn krabbel onder een overeenkomst zette. Het bezoek aan het Jan Breydelstadion zal wellicht héél kort geweest zijn, maar Sommer werd vooral door Knokke overtuigd.

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Het moet dan ook gezegd: leven en wonen in de mondaine badplaats aan de Noordzee heeft zijn charmes. Des te meer als het bezoek in de zomermaanden én onder een stralende zon wordt gepland.

Daarnaast bood Club Brugge eveneens een sportieve uitdaging. De regerende Belgische landskampioen mikt komend seizoen op een verlenging van de landstitel, winst in de Beker van België én wil (opnieuw) de groepsfase van de Champions League overleven.

Concurrentie van Tottenham Hotspur en Villarreal CF

Toch was dat niét genoeg om Sommer helemaal te overtuigen. Zoals hierboven beschreven was de concurrentie niet min. Met Tottenham Hotspur en Villarreal CF had de Zwitser aanbiedingen in de schuif liggen van clubs die anno 2026 hoger aangeschreven staan dan Club Brugge.





Welke troefkaart Club Brugge uiteindelijk op tafel heeft gegooid? Heel simpel: Sommer krijgt in het Jan Breydelstadion de garantie dat hij komend seizoen de nummer één is van Club Brugge. Die garantie kreeg de doelman in Londen en Villarreal niet.

Yann Sommer krijgt bij Club Brugge dé garantie

Bij The Spurs wordt Guglielmo Vicario - de titularis van vorig seizoen vertrekt bij Tottenham - vervangen door Antonin Kinsky. Sommer kreeg er de aanbieding om als invallersdoelman aan de slag te gaan. Bij Villarreal moest de Zwitser dan weer de concurrentiestrijd aangaan met Arnau Tenas.

Dan liggen de kaarten in Brugge anders. Is er dan géén concurrentie? Eigenlijk… niet. Nordin Jackers heeft geen toekomstperspectief (meer) bij Club Brugge, maar bewees de voorbije seizoenen wél dat hij een degelijke invallersdoelman is.

Rangorde bij Club Brugge is héél duidelijk. Of toch niet?

Met Argus Vanden Driessche is een absoluut toptalent van Club Brugge dan weer de derde doelman. Of schuift de 19-jarige doelman dit seizoen al een rijtje op in de rangorde? Om de komende twee seizoenen te groeien onder de vleugels van Sommer…