Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Nadat hij op het einde van vorig seizoen eindelijk zijn kans kreeg en die ook met beide handen greep, lijkt Maarten Vandevoordt bevestigd te worden als eerste doelman bij Leipzig.

Die trend wordt nog duidelijker nu het vertrek van Peter Gulacsi, de Hongaarse clublegende van de Duitse club, richting Villarreal steeds waarschijnlijker wordt. Vandevoordt, die in juli 2024 voor 10 miljoen euro overkwam van Racing Genk, kreeg bij Leipzig tot nu toe niet al te veel speelminuten. De club nestelt zich al jaren in de Duitse subtop.

In twee seizoenen kwam de geboren Trudonaar 28 keer in actie in een officiële wedstrijd. Pas op het einde van vorig seizoen kreeg hij echt zijn kans: toen kreeg hij de voorkeur op clubicoon Peter Gulacsi en speelde hij onder meer twaalf van de laatste dertien Bundesliga-matchen.

Gulacsi speelde wel nog de allerlaatste wedstrijd, en dat had een duidelijke reden: de 36-jarige Hongaarse international verlaat Leipzig na 362 officiële duels en kreeg zo het recht op een ‘laatste dans’. Gulacsi ligt nog onder contract tot 30 juni 2027, maar een vertrek deze zomer hing al langer in de lucht en die trend werd de voorbije dagen bevestigd.

Maarten Vandevoordt lijkt het seizoen bij Leipzig als titularis te starten

Volgens Bild staat de ex-doelman van Liverpool, Hull City en Salzburg op weg naar Villarreal, wellicht zijn laatste avontuur in één van de vijf grootste Europese competities. Voor Maarten Vandevoordt is dat dus goed nieuws: de weg ligt open naar de plek van vaste nummer één bij Leipzig volgend seizoen.

Een enorme kans voor de 24-jarige doelman, van wie men veel verwachtte maar die in zijn ontwikkeling werd afgeremd door een gebrek aan speelminuten. Daardoor zakte hij bij de Rode Duivels zelfs weg tot vierde keeper en viel hij naast de definitieve selectie voor het WK 2026.





Als hij zich bij Leipzig als titularis kan bevestigen, vergroot dat zijn kansen op een terugkeer bij de nationale ploeg als numerieke doublure van Thibaut Courtois, die al aankondigde dat hij de Nations League niet zal spelen.