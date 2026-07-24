Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft opnieuw bewezen dat het zich niet langer onder druk laat zetten op de transfermarkt. Blauw-zwart heeft een bod van maar liefst 35 miljoen euro van AS Roma op Nicolo Tresoldi naast zich neergelegd.

Een opmerkelijke beslissing, maar wel eentje die perfect past binnen de strategie die de club de voorbije jaren heeft ontwikkeld.

Waar Belgische topclubs vroeger vaak snel overstag gingen bij dergelijke bedragen, kiest Club Brugge vandaag zelf het ideale moment om zijn sterkhouders te verkopen. De transfer van Christos Tzolis is daar het perfecte voorbeeld van.

Ook voor de Griek bleef Club Brugge geduldig. Pas toen de club vond dat de sportieve én financiële omstandigheden optimaal waren, werd de deur opengezet voor een transfer. Diezelfde aanpak wordt nu gehanteerd bij Tresoldi.

Nog meer waard volgend jaar?

Binnen Club Brugge leeft het geloof dat de Italiaans-Duitse spits nog lang niet aan zijn plafond zit. Integendeel, de club is ervan overtuigd dat zijn marktwaarde na nog een sterk seizoen alleen maar verder zal stijgen.

Als Tresoldi zijn ontwikkeling bevestigt en opnieuw een uitstekend seizoen afwerkt, denkt men in Westkapelle dat een transfersom van ongeveer 40 miljoen euro volgend jaar perfect haalbaar is.

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Dat maakt het financieel perfect verdedigbaar om vandaag een bod van 35 miljoen euro af te wijzen, hoe indrukwekkend dat bedrag ook klinkt.

Slecht moment om te verkopen

Er speelt bovendien meer dan alleen geld. Club Brugge staat aan de vooravond van een nieuw seizoen waarin het opnieuw wil meestrijden voor de landstitel én een sterke indruk wil maken in de Champions League.

Net daarom komt een vertrek van Tresoldi op dit moment bijzonder ongelegen. De voorbereiding is al ver gevorderd en het vinden van een nieuwe eerste spits van hetzelfde niveau is eind juli allerminst evident.

Een vervanger moet niet alleen beschikbaar zijn, maar ook tijd krijgen om zich aan te passen aan de speelstijl en zijn nieuwe ploegmaats. Club Brugge wil dat risico niet nemen.

Niet de hele ploeg vervangen

Daar komt nog bij dat er deze zomer al heel wat beweging is geweest binnen de selectie. Verschillende basisspelers vertrokken of staan dicht bij een transfer, waardoor Club Brugge niet opnieuw een volledig elftal wil herbouwen.

De sportieve leiding beseft dat ook continuïteit een belangrijke succesfactor is. Daarom wil de club enkele sleutelfiguren absoluut behouden, zelfs wanneer daar gigantische bedragen tegenover staan.

Financiële luxe

Dat Club Brugge zo'n beslissing kan nemen, heeft ook alles te maken met de uitstekende financiële gezondheid van de club. Dankzij de vele lucratieve uitgaande transfers van de voorbije jaren en de vaste inkomsten uit Europees voetbal hoeft blauw-zwart niet langer te verkopen om de begroting rond te krijgen.

Integendeel, Club kan zich permitteren om "nee" te zeggen tegen monsterbiedingen wanneer dat sportief de beste keuze is.

Het bod van 35 miljoen euro van AS Roma bewijst nog maar eens hoe gegeerd Tresoldi is, maar tegelijk ook hoe sterk Club Brugge vandaag in de onderhandelingen staat. De boodschap aan de Italiaanse topclub is duidelijk: niet het bedrag bepaalt wanneer Tresoldi vertrekt, maar wel Club Brugge zelf.

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