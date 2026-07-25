Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

Een interactie tussen Promise David en een supporter op sociale media is niet onopgemerkt gebleven. De spits van Union Saint-Gilloise zou hem hebben aangeraden een shirt van VfB Stuttgart te kopen met zijn naam op de rug...

Enkele dagen geleden meldde de Duitse pers dat Promise David (25) op het lijstje stond van VfB Stuttgart. De Canadese aanvaller, net op tijd terug na blessure om met zijn nationale ploeg het WK 2026 te spelen, lijkt duidelijk op weg naar een vertrek, ondanks een contract tot 2029; vorige zomer verlengde hij bij USG om de Champions League te spelen.

Na een seizoen met 15 goals in 37 matchen, en ook al miste hij de play-offs door een schouderblessure, stond David deze zomer bij meerdere clubs op de radar. Volgens Fussbal Deutschland zou de Canadees zelfs een akkoord hebben met VfB Stuttgart.

Bevestigt Promise David zijn transfer naar Stuttgart?

De deal was echter nog niet rond, want Stuttgart had voorlopig maar 14 miljoen geboden aan USG, een bedrag dat wellicht veel te laag is om de directie van Union te overtuigen. Promise David bleef volgens Fussbal Deutschland bovendien het plan B van de Bundesliga-club.

Maar blijkbaar is er intussen wel beweging in het dossier gekomen. Althans, als we... Promise David zelf mogen geloven. In een opmerkelijke interactie met een Canadese supporter op sociale media lijkt de Union-spits namelijk te bevestigen dat hij naar VfB Stuttgart trekt.

Here we....go? 😅



Looks like Promise David's reported move from Royale Union Saint-Gilloise to VfB Stuttgart could be more than just transfer chatter, according to a very reliable source close to the subject 👀#CanMNT pic.twitter.com/gAcJgwFOPv



— OneSoccer (@onesoccer) July 24, 2026

"Als deze transfer doorgaat, hoop ik dat hij heel veel speeltijd krijgt en ik koop een Stuttgart-shirt met zijn naam erop", schrijft iemand op Instagram. Waarop Promise David via zijn officiële account antwoordde: "Koop het nu".

We wachten af of de transfer in de komende dagen bevestigd wordt. Union Saint-Gilloise speelt begin augustus een voorronde van de Champions League tegen Bodo/Glimt: niet kunnen rekenen op Promise David voor die match zou een stevige domper zijn voor de vicekampioen van België. Maar als er een vertrek komt, is hoe sneller hoe beter, zodat er snel een vervanger kan worden gevonden...