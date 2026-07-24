Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Goed nieuws voor Anan Khalaili na mislukte transfer naar Inter
Foto: © photonews
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Goed nieuws voor Anan Khalaili. De Israëliër werd na bijkomende onderzoeken, volgend op zijn mislukte medische testen en de afgeblazen transfer naar Internazionale, opnieuw fit verklaard. Khalaili kan nu opnieuw wedstrijden spelen voor Union SG, of alsnog een akkoord sluiten met een andere club.

Anan Khalaili kende een bijzonder frustrerende start van de zomer. Internazionale en Union SG hadden een akkoord bereikt over zijn transfer en ook de Israëliër zelf was persoonlijk rond met de Nerazzurri.

De 21-jarige rechterflankspeler reisde naar Italië voor zijn medische testen, maar werd daar uiteindelijk afgekeurd vanwege hartproblemen. De regels rond medische controles zijn in Italië veel strenger dan in andere landen en Khalaili is zeker niet de eerste speler die op die manier een transfer ziet afspringen.

Hij moest zich dus opnieuw herpakken. Khalaili zag zichzelf al het shirt dragen van de ploeg die in 2022/23 en 2024/25 de Champions League-finale haalde. "Anan droomde hier al enkele weken van. Het is moeilijk om te aanvaarden dat alles op het laatste moment is ingestort. Ik heb hem berichten gestuurd en we hebben online gepraat; we spreken elkaar bijna elke dag", vertelde David Hubert eerder over hem bij de herstart van de voorbereiding.

Khalaili kan opnieuw spelen bij Union... of elders

Khalaili keerde ondertussen terug naar België en onderging extra medische onderzoeken om eventuele problemen uit te sluiten. Die testen werden succesvol afgerond, zo meldt Het Nieuwsblad. Er zijn momenteel geen problemen vastgesteld en Khalaili mag de trainingen hervatten en opnieuw wedstrijden spelen voor Union SG.

De grote vraag blijft nu wat er met zijn toekomst gebeurt. Buitenlandse clubs die niet uit Italië komen, kunnen mogelijk hun kans grijpen om de speler alsnog binnen te halen. Khalaili stond bij verschillende Europese clubs op de radar, maar had zijn keuze al gemaakt voor Internazionale.

Een transfer zal echter opnieuw onderhandelingen met Union vereisen. De Brusselaars wilden hun speler aanvankelijk niet zomaar laten vertrekken en gingen pas akkoord toen er een bod van 25 miljoen euro op tafel lag. De interesse zal dus opnieuw concreet en financieel aantrekkelijk moeten zijn om Union te overtuigen.

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