DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Union SG haalt nieuwe doelman in huis
Foto: © photonews
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Bij Union SG zouden het nog wel eens pittige transferweken kunnen worden. Zo wordt er onder meer aan de mouw van Kjell Scherpen getrokken. En dus moet er versterking komen. Voorlopig is er alvast een vierde doelman gevonden om de troepen in de breedte te versterken.

Wie wordt volgend seizoen de vaste doelman van Union Sint-Gillis? Dat is allesbehalve zeker nu het waarschijnlijke vertrek van de Nederlander Kjell Scherpen steeds nadrukkelijker wordt genoemd. Ipswich Town, promovendus naar de Premier League, zou tot acht miljoen euro willen neertellen om hem binnen te halen.

De Belgische vicekampioen wil alvast een vervanger aantrekken en zou daarbij onder meer mikken op Jonas Kersken, die vorig seizoen de onbetwiste nummer 1 was bij Arminia Bielefeld. Daarover hebben we eerder deze week al een uitgebreid artikel geschreven.

Als nummer 2 hebben we voorlopig nog altijd Vic Chambaere bij Union SG. Daarna komt de erg jonge Belgisch-Georgiër Giorgi Kavlashvili (19), die de rol van derde doelman zal invullen. Hij kwam in 2024 over uit de jeugdopleiding van Westerlo, nadat hij zeven jaar in de academie van Royal Antwerp had doorgebracht. En de keeperskern van Union wordt nu aangevuld met Keo Boets als vierde doelman. Dat meldt de Brusselse club in een persbericht dat deze donderdag werd gepubliceerd op de eigen webstek.

Union versterkt zijn kern met een vierde doelman

"De 22-jarige tekende een contract van één jaar bij Union Sint-Gillis. De jonge doelman, die eerder uitkwam voor STVV en Genk, sluit aan om de doelmannenpositie te versterken. Union SG beschikt daarmee opnieuw over vier keepers."

De jonge Keo Boets gaf in het clubbericht ook zijn eerste indrukken mee: "Dit is een unieke kans voor mij. Ik ben blij dat ik opnieuw profvoetbal kan spelen, en dan nog bij één van de beste ploegen van België. Mijn rol binnen de kern is duidelijk en ik voel me nu al erg op mijn gemak in de groep. Op dit niveau mogen trainen is een ongelooflijke leerschool."

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