Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Gaat Union SG het voor de zoveelste keer 'doen'? Als Kjell Scherpen naar Engeland zou verhuizen, dan staat er alweer een mogelijke nieuwe doelman klaar. Eentje die wel eens bekender zou kunnen gaan worden eens hij bij Union SG speelt.

Kjell Scherpen kan Union SG sneller dan verwacht gaan verlaten. De Nederlandse doelman staat in de belangstelling van Ipswich Town en die interesse is intussen concreet geworden. Zo zou er een bod van niet minder dan acht miljoen euro voor Scherpen klaarliggen.

Een stevig bedrag, maar eigen aan de Engelse competitie natuurlijk. De Premier League-promovendus heeft heel wat geld ter beschikking gekregen door de promotie en het wil Scherpen naar Engeland halen om zo in de Premier League te blijven.

Union SG gaat acht miljoen euro vangen voor Kjell Scherpen

De Brusselaars namen Scherpen afgelopen zomer voor 2 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion en lijken zo heel wat winst te kunnen maken, al krijgt Brighton wel nog een pittig deel van de meerwaarde die ze zullen boeken.

De marktwaarde van Scherpen is volgens Transfermarkt al 8 miljoen euro en hem tegenhouden wordt heel lastig. En dus is het aan Union SG om een vervanger te gaan zoeken voor Scherpen, want de timing is wel vervelend.

Vervanger voor Scherpen moet er héél snel komen

De Brusselaars spelen op 31 juli de Belgische Supercup en beginnen op 8 augustus aan de competitie tegen Westerlo. Bovendien zijn er begin augustus ook twee wedstrijden tegen Bodo/Glimt ingepland in de strijd om de League Phase in de Champions League. En er komt ook nog een eventuele vierde en laatste voorronde aan ook uiteraard.

Lees ook... 'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

De opvolger moet dus heel snel gevonden worden. Met Jonas Kersken hebben ze wel al een eerste mogelijke opvolger op het oog. En die zou uiteraard opnieuw helemaal passen in de manier van aanwerven van de Brusselaars. Een speler die intrinsiek niemand kent, maar wel heel belangrijk kan worden? Waar hebben we dat nog gehoord bij Union SG?

Jonas Kersken
© photonews

Kersken begon zijn loopbaan in de jeugd van SG Unterrath (tot 2017), SF Baumberg (2017-2018), Rot-Weiss Essen (2018-2019) en daarna Borussia Mönchengladbach, waar hij tot de A-kern werd overgeheveld maar nooit tot spelen toekwam bij die A-kern.

Hij speelde voor de beloften van Borussia Mönchengladbach, werd uitgeleend aan Meppen en Arminia Bielefeld en dat laatste team haalde hem twee jaar geleden uiteindelijk in huis voor zo'n 300.000 euro. Zijn marktwaarde was toen iets in die grootorde, maar ondertussen is hij al een miljoen euro waard volgens Transfermarkt.

Jonas Kersken naar Union SG?

Vorig seizoen was hij de onbetwiste nummer 1 voor zijn ploeg uit Bielefeld en miste hij amper één wedstrijd in de 2. Bundesliga. Hij zorgde voor zeven clean sheets in 35 wedstrijden afgelopen seizoen bij de staartploeg uit de competitie, die maar ternauwernood op het tweede niveau kon blijven spelen.

Pas op de slotspeeldag werd degradatie vermeden. Een belangrijke situatie, ook op financieel gebied. Toch lijkt er voor Kersken een nieuw avontuur aan te komen. Een eerste buitenlands avontuur bij Union SG behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bor. Mönchengladbach
Union SG
Kjell Scherpen
Jonas Thomas Kersken

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

15:30
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

20:40
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

15:00
OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

15:30
Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

14:15
Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

13:30
KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

12:50
Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

12:00
Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

12:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

11:10
Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch? Factcheck

Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch?

11:40
Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach

Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach

10:42
10
🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel

🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel

10:00
3
OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

09:00
2
Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat

Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat

09:30
23
OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

08:30
Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

07:20
2
Lionel Messi doorbreekt de stilte na verloren WK-finale

Lionel Messi doorbreekt de stilte na verloren WK-finale

08:00
6
Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"

Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"

07:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

20:40
Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'

Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'

22:30
4
Komt er dan toch een transfer? 'Amerikaanse topclub wil Europese ster en denkt aan... Romelu Lukaku'

Komt er dan toch een transfer? 'Amerikaanse topclub wil Europese ster en denkt aan... Romelu Lukaku'

23:00
Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

22:00
1
'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

21:30
1
Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

20:00
22
Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

21:00
11
'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

20:20
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Opinie

Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

19:40
41
'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

19:20
3
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
8
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

20/07
5
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
3
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
39

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach Clubforever Clubforever over Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller' Snoek Snoek over 🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht" CringeMedia CringeMedia over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old Eldonte Eldonte over Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France RememberLierse RememberLierse over Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België JaKu JaKu over 🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel IXL IXL over OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved