Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

Gaat Union SG het voor de zoveelste keer 'doen'? Als Kjell Scherpen naar Engeland zou verhuizen, dan staat er alweer een mogelijke nieuwe doelman klaar. Eentje die wel eens bekender zou kunnen gaan worden eens hij bij Union SG speelt.

Kjell Scherpen kan Union SG sneller dan verwacht gaan verlaten. De Nederlandse doelman staat in de belangstelling van Ipswich Town en die interesse is intussen concreet geworden. Zo zou er een bod van niet minder dan acht miljoen euro voor Scherpen klaarliggen.

Een stevig bedrag, maar eigen aan de Engelse competitie natuurlijk. De Premier League-promovendus heeft heel wat geld ter beschikking gekregen door de promotie en het wil Scherpen naar Engeland halen om zo in de Premier League te blijven.

Union SG gaat acht miljoen euro vangen voor Kjell Scherpen

De Brusselaars namen Scherpen afgelopen zomer voor 2 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion en lijken zo heel wat winst te kunnen maken, al krijgt Brighton wel nog een pittig deel van de meerwaarde die ze zullen boeken.

De marktwaarde van Scherpen is volgens Transfermarkt al 8 miljoen euro en hem tegenhouden wordt heel lastig. En dus is het aan Union SG om een vervanger te gaan zoeken voor Scherpen, want de timing is wel vervelend.

Vervanger voor Scherpen moet er héél snel komen

De Brusselaars spelen op 31 juli de Belgische Supercup en beginnen op 8 augustus aan de competitie tegen Westerlo. Bovendien zijn er begin augustus ook twee wedstrijden tegen Bodo/Glimt ingepland in de strijd om de League Phase in de Champions League. En er komt ook nog een eventuele vierde en laatste voorronde aan ook uiteraard.



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De opvolger moet dus heel snel gevonden worden. Met Jonas Kersken hebben ze wel al een eerste mogelijke opvolger op het oog. En die zou uiteraard opnieuw helemaal passen in de manier van aanwerven van de Brusselaars. Een speler die intrinsiek niemand kent, maar wel heel belangrijk kan worden? Waar hebben we dat nog gehoord bij Union SG?

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Kersken begon zijn loopbaan in de jeugd van SG Unterrath (tot 2017), SF Baumberg (2017-2018), Rot-Weiss Essen (2018-2019) en daarna Borussia Mönchengladbach, waar hij tot de A-kern werd overgeheveld maar nooit tot spelen toekwam bij die A-kern.

Hij speelde voor de beloften van Borussia Mönchengladbach, werd uitgeleend aan Meppen en Arminia Bielefeld en dat laatste team haalde hem twee jaar geleden uiteindelijk in huis voor zo'n 300.000 euro. Zijn marktwaarde was toen iets in die grootorde, maar ondertussen is hij al een miljoen euro waard volgens Transfermarkt.

Jonas Kersken naar Union SG?

Vorig seizoen was hij de onbetwiste nummer 1 voor zijn ploeg uit Bielefeld en miste hij amper één wedstrijd in de 2. Bundesliga. Hij zorgde voor zeven clean sheets in 35 wedstrijden afgelopen seizoen bij de staartploeg uit de competitie, die maar ternauwernood op het tweede niveau kon blijven spelen.

Pas op de slotspeeldag werd degradatie vermeden. Een belangrijke situatie, ook op financieel gebied. Toch lijkt er voor Kersken een nieuw avontuur aan te komen. Een eerste buitenlands avontuur bij Union SG behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.