Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nathan De Cat is bezig aan de voorbereiding als speler van TSG 1899 Hoffenheim. De 18-jarige middenvelder staat voor een enorme uitdaging, maar hij gaat het avontuur niét alleen aan. In Sinsheim heeft hij alvast het nodige gezelschap én ondersteuning om van zijn nieuw avontuur een succes te maken.

Nathan De Cat kiest deze zomer voor hét avontuur. Het 18-jarige jeugdproduct - de middenvelder blies afgelopen zondag de achttien kaarsjes uit - van RSC Anderlecht verlaat het Lotto Park en gaat zich in de Duitse Bundesliga bij TSG 1899 Hoffenheim bewijzen.

Die Kraichgauer verwachten alvast héél véél van De Cat. Hoffenheim stortte twintig miljoen euro op de bankrekening van Anderlecht. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 24 miljoen euro. Dat bedrag is meteen een record voor de Duitse eersteklasser.

TSG 1899 Hoffenheim breekt eigen record om Nathan De Cat weg te halen bij RSC Anderlecht

Moeten we extra tekst en uitleg bij geven dat zo'n transfer een enorme aanpassing zal vergen voor een jonge speler? De Cat staat er in Hoffenheim dan ook niet alleen voor. Vader Jens gaat de komende maanden bij hem inwonen. 

"In principe zou Nathan hier alleen kunnen wonen", legt De Cat senior uit in Het Laatste Nieuws. "De spelers eten 's ochtends en 's middags op de club. Voor 's avonds zijn er maaltijden die mee naar huis kunnen genomen worden."

Jens De Cat verhuist (voorlopig) mee naar Duitsland met zijn zoon

Maar beide Catjes beseffen héél goed dat die omkadering niet voldoende is. "Om veertien uur of vijftien uur zijn de trainingen klaar. Dan is er nog een héél lange avond te vullen. Het lijkt me niet vol te houden voor een gast van zijn leeftijd om dan helemaal alleen te zitten."

"Bovendien heeft Nathan nog geen rijbewijs", besluit Jens De Cat. "Het is voorlopig dus nog eventjes taxi-papa. (lacht) Maar dat doe ik natuurlijk met alle plezier om de carrière van mijn zoon te ondersteunen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
1899 Hoffenheim
Nathan De Cat

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

20:40
'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

21:30
1
Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

16:15
5
Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

21:00
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

20:40
'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

20:20
Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

20:00
6
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Opinie

Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

19:40
22
'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

19:20
2
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
5
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
1
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
34
Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

15:31
12
BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

14:43
49
🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

13:00
4
🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht

🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht

19/07
11
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

14:00
19
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

13:30
24
Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

10:30
5
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

12:50
5
WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

12:45
2
Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

12:00
2
"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

11:30
3
LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

09:30
7
🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

11:00
7
DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

09:00
DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

10:00
1
Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

08:30
18
'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

08:00
1
🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

07:30
2
Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

23:00
'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 28/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29/08 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 29/08 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Elversberg Elversberg 29/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 29/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 29/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 29/08 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 29/08 Paderborn 07 Paderborn 07
FC Augsburg FC Augsburg 29/08 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

goos goos over Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' T. Ivo T. Ivo over 🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen Bierbrood Bierbrood over Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Borak Borak over 'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan' MaestroZokora#5 MaestroZokora#5 over 'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits' Impala Impala over Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn" cartman_96 cartman_96 over BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België cartman_96 cartman_96 over Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht" Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved