Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

Nathan De Cat is bezig aan de voorbereiding als speler van TSG 1899 Hoffenheim. De 18-jarige middenvelder staat voor een enorme uitdaging, maar hij gaat het avontuur niét alleen aan. In Sinsheim heeft hij alvast het nodige gezelschap én ondersteuning om van zijn nieuw avontuur een succes te maken.

Nathan De Cat kiest deze zomer voor hét avontuur. Het 18-jarige jeugdproduct - de middenvelder blies afgelopen zondag de achttien kaarsjes uit - van RSC Anderlecht verlaat het Lotto Park en gaat zich in de Duitse Bundesliga bij TSG 1899 Hoffenheim bewijzen.

Die Kraichgauer verwachten alvast héél véél van De Cat. Hoffenheim stortte twintig miljoen euro op de bankrekening van Anderlecht. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 24 miljoen euro. Dat bedrag is meteen een record voor de Duitse eersteklasser.

TSG 1899 Hoffenheim breekt eigen record om Nathan De Cat weg te halen bij RSC Anderlecht

Moeten we extra tekst en uitleg bij geven dat zo'n transfer een enorme aanpassing zal vergen voor een jonge speler? De Cat staat er in Hoffenheim dan ook niet alleen voor. Vader Jens gaat de komende maanden bij hem inwonen.

"In principe zou Nathan hier alleen kunnen wonen", legt De Cat senior uit in Het Laatste Nieuws. "De spelers eten 's ochtends en 's middags op de club. Voor 's avonds zijn er maaltijden die mee naar huis kunnen genomen worden."

Jens De Cat verhuist (voorlopig) mee naar Duitsland met zijn zoon

Maar beide Catjes beseffen héél goed dat die omkadering niet voldoende is. "Om veertien uur of vijftien uur zijn de trainingen klaar. Dan is er nog een héél lange avond te vullen. Het lijkt me niet vol te houden voor een gast van zijn leeftijd om dan helemaal alleen te zitten."





"Bovendien heeft Nathan nog geen rijbewijs", besluit Jens De Cat. "Het is voorlopig dus nog eventjes taxi-papa. (lacht) Maar dat doe ik natuurlijk met alle plezier om de carrière van mijn zoon te ondersteunen."