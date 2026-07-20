Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"
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De kogel is door de kerk. Wouter Vandenhaute wordt de nieuwe sterke man bij Royal Antwerp FC. Hij neemt met een consortium - waar ook onder meer Toby Alderweireld deel van uitmaakt - de aandelen van Paul Gheysens over. Wat mogen we van Mega Toby verwachten?

“Wij bedanken in de eerste plaats de Antwerpse ondernemers binnen ons nieuwe consortium. Hun engagement en hun liefde voor de club hebben ons bijzonder geraakt", aldus Toby Alderweireld samen met Wouter Vandenhaute in een persbericht.

"Zij zijn samen bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor de toekomst van Royal Antwerp FC. Ook voor ons waren de afgelopen maanden een bevestiging dat je – in alle discretie – met vertrouwen, respect en een gedeelde ambitie een sterk team kunt vormen. Dat geeft veel vertrouwen voor wat hier de komende jaren kan groeien."

Moet Toby Alderweireld een rol krijgen binnen Royal Antwerp FC?

Rest de vraag: welke rol zal Toby Alderweireld zélf spelen in het verhaal? Alderweireld weet het zelf nog niet wat hij gaat kunnen of mogen doen bij Antwerp. Broer Steve heeft in Het Nieuwsblad alvast een opvallende mening: "Ik zou het wel jammer en onverstandig vinden als Antwerp hem geen functie geeft."

"Hij heeft ervaring en contacten genoeg om de club te kunnen helpen. Dan denk ik natuurlijk eerder aan een rol in de sportieve cel van Marc Overmars dan aan iets puur administratiefs, want hij heeft toch goed zicht op wat iemand een goeie speler of trainer maakt. En hij is ook iemand die, als hij aan iets begint, geen half werk levert. Hij doet alles met volle overgave."


“Welke rol voor hem weggelegd zal zijn, weet ik ook niet”, pikte zakenpartner Thomas Tisson meteen in. “We noemen hem nu 'le président', maar dat is maar om te lachen. Wat ik wel weet, is dat ik Toby de voorbije vier jaar enorm heb zien groeien als ondernemer. Hij ging van onwetend en intuïtief handelen naar onderzoekend en onderbouwd handelen."

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