'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

Aurélien Tchouaméni vertrekt niet bij Real Madrid. Manchester United duwde de voorbije dagen door voor de 26-jarige Fransman, maar José Mourinho houdt het been stijf. De Portugees ziet in de middenvelder een belangrijke pion voor het nieuwe seizoen.

De voorbije dagen leken de Engelse media héél zeker van hun zaak. Manchester United was in vergevorderde onderhandelingen over de transfer van Aurélien Tchouaméni. Maar hoe zit de vork nu echt in de spreekwoordelijke steel?

Die stelling blijft serieus overdreven. Er zijn de voorbije dagen gesprekken geweest tussen Manchester United, Real Madrid en de entourage van de middenvelder. De 49-voudig Frans international vertoefde de voorbije weken met de Franse nationale ploeg op het WK.

Real Madrid had nooit de intentie om Aurélien Tchouaméni te laten vertrekken

In die gesprekken zijn géén vorderingen gemaakt. Vooreerst had Real Madrid nooit de intentie om Tchouaméni te laten vertrekken. José Mourinho ziet in de polyvalente middenvelder - die eveneens kan depanneren in het hart van de defensie - een belangrijke schakel.

De 26-jarige Fransman met Kameroense roots heeft een lopend contract tot medio 2028 in het Estadio Santiago Bernabeu. Op enkele details na is een contractverlenging (tot medio 2031, nvdr.) rond. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zeventig miljoen euro. Voor een eurocent minder laat De Koninklijke hem dan ook niét vertrekken.

Transfersom én looneisen van Franse international zijn héél hoog

Maar ook de looneisen van Tchouaméni passen niet in het financiële plaatje van Manchester United. Tchouaméni verdient jaarlijks een slordige negen miljoen euro in Madrid. De middenvelder is niét van plan om in te leveren om op Old Trafford te komen voetballen. Integendeel.





De conclusie is simpel: Tchouaméni gaat helemaal nergens heen. The Red Devils moeten op zoek naar een alternatief. We gaan er toch vanuit dat Manchester United lessen heeft getrokken uit enkele véél te duur betaalde paniektransfers de voorbij seizoenen…

Géén garanties op een basisplaats onder José Mourinho

Langs de andere kant zal Tchouaméni terugkeren naar Madrid met héél véél vertrouwen. Mourinho schat de Fransman héél duidelijk hoog in. The Special One is altijd een héél goede people manager geweest. Maar dat zijn géén garanties voor een basisplaats.