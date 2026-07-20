Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 12 reacties
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"
Foto: © photonews
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Tijdens een van de vele gespannen momenten in deze WK-finale hadden Lionel Messi en Marc Cucurella een opvallende woordenwisseling. De achtvoudige Gouden Bal-winnaar eiste zelfs een rode kaart voor zijn tegenstander, die zijn mond bedekte terwijl hij tegen hem sprak.

De WK-finale van 2026 zal niet de geschiedenis ingaan. Sportief gezien kregen we misschien wel één van de zwakste finales ooit te zien. Maar ook het gebrek aan fair play bij de Argentijnse spelers, die op het veld machteloos leken, heeft bij heel wat waarnemers voor verontwaardiging gezorgd.

We zijn intussen wel gewend dat de beruchte "waakhonden" rond Lionel Messi geregeld tegen de grenzen aan schurken, maar het is zeldzamer dat de achtvoudige Gouden Bal-winnaar zélf zich weinig sportief gedraagt. Toch oogde hij dit keer bij momenten ongewoon gespannen.

Het meest opvallende voorbeeld was zijn houding tijdens een woordenwisseling met Marc Cucurella. Net nadat Enzo Fernandez een tweede gele kaart had gekregen en dus rood zag, waren beide ploegen in discussie met elkaar en met de scheidsrechter. Op dat moment sprak Cucurella Messi aan.

Lionel Messi wilde Cucurella van het veld laten sturen

De linksachter, die deze zomer Chelsea inruilde voor Real Madrid, zou tegen Lionel Messi gezegd hebben dat zijn ploegmaats "te agressief" waren en dat Spanje niet zou toelaten dat de scheidsrechter "de trofee cadeau deed" aan Argentinië. Cucurella deed die uitspraken terwijl hij kort zijn mond afschermde.

Sinds dit WK geldt er namelijk een nieuwe regel: spelers die hun mond afdekken, zouden in theorie uitgesloten moeten worden. Miguel Almiron, de Paraguayaan, was de eerste speler die daar de gevolgen van ondervond, in de groepsfase tegen Turkije. Lionel Messi had graag gezien dat Marc Cucurella aan dat lijstje werd toegevoegd. Hij stapte in die zin naar de scheidsrechter om voor een rode kaart te vragen.

"Hij was niet blij met wat ik zei en hij ging met de scheidsrechter praten. Hij wilde duidelijk dat ik rood kreeg. Dat had ik niet van hem verwacht, van iemand die een voorbeeld is voor kinderen… wat voor voorbeeld geeft hij op die manier? Wat moeten kinderen hiervan denken?", vroeg Cucurella zich na afloop af in een interview.

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