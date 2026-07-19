Na WK-blunder krijgt Senne Lammens duidelijke boodschap uit Manchester

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na WK-blunder krijgt Senne Lammens duidelijke boodschap uit Manchester
Foto: © photonews
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Senne Lammens kreeg na zijn fout tegen Spanje heel wat kritiek, maar bij Manchester United blijft het vertrouwen groot. Ploegmaat Tom Heaton neemt de Rode Duivel in bescherming en denkt dat hij net sterker uit dit moeilijke moment kan komen.

Senne Lammens was even de meest besproken Belg, maar niet om de gehoopte reden. In de kwartfinales, toen België het opnam tegen Spanje, maakte de doelman zijn WK-debuut. De omstandigheden speelden niet in zijn voordeel.

Fout bij beslissend doelpunt

Hij moest Thibaut Courtois aflossen, nadat Rudi Garcia hem van het veld haalde. Courtois had last van zijn been maar kon naar eigen zeggen wel blijven staan. Lammens ging nadien zwaar in de fout bij de 2-1 voor Spanje, wat later het winnende doelpunt werd.

De 24-jarige moest al heel wat kritiek slikken. Dat hij een steengoede doelman is, staat buiten twijfel. Maar voor een keeper kan één moment of wedstrijd een grote invloed. Eén foutje kan cruciaal zijn.

Heaton neemt ploegmaat in bescherming

Toch krijgt hij ook heel wat steunbetuigingen. Tom Heaton, een andere doelman van Manchester United, verdedigde zijn ploegmaat. "Het was natuurlijk een moeilijk moment voor hem, maar ik denk dat dat het leven van een doelman is", vertelde hij volgens The Guardian.

"Zodra je de handschoenen aantrekt en tussen de palen gaat staan, moet je klaar zijn om daarmee om te gaan. Dat is hij zeker. Ik denk zelfs dat hij er sterker uit zal komen", gaat de 40-jarige keeper verder.

"Ik vind dat hij qua persoonlijkheid fantastisch is voor een doelman, dus daar zijn er geen problemen. Het is natuurlijk teleurstellend voor hem, maar ik denk oprecht dat dit hem op lange termijn kan helpen."

De fout zelf kan hij niet meer terugdraaien, maar de manier waarop hij ermee omgaat, zal veel zeggen. Heaton kent die positie als geen ander en ziet bij zijn jonge ploegmaat genoeg karakter om dit moment niet mee te slepen naar zijn volgende wedstrijden.

"Ik betwijfel sterk dat hij de volgende wedstrijd zal ingaan met angst of zorgen over wat er kan gebeuren. Het gaat er meer om wat je wil bereiken, terwijl je tegelijk aanvaardt dat je ermee kunt omgaan als er iets gebeurt", besluit hij.

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