🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

Spanje kroonde zich zondag tot wereldkampioen na een 1-0-zege tegen Argentinië, maar na het laatste fluitsignaal ging het vooral ook over Leandro Paredes. De Argentijn verloor na de finale helemaal de controle en kreeg uiteindelijk nog rood na de wedstrijd.

Paredes had zich tijdens de finale al niet populair gemaakt. De middenvelder speelde opnieuw op het randje, ging stevig de duels in en zocht geregeld de confrontatie. Dat hij de volledige reguliere speeltijd mocht blijven staan, was op zich al opvallend. Zeker in een wedstrijd waarin Argentinië steeds gefrustreerder raakte naarmate Spanje meer controle kreeg.

Paredes verliest controle

Die frustratie werd nog groter toen Ferran Torres in de verlengingen de enige treffer van de avond maakte. Argentinië probeerde nog te reageren, maar kwam veel te laat echt tot leven. Na het laatste fluitsignaal sloegen de stoppen volledig door bij Paredes.

Not that I was expecting the argentinian team to be graceful in defeat but surely Paredes gets a suspension for this? WTF pic.twitter.com/cezuOTQtWT — Renato Perdigão (@Shakarez) July 19, 2026

De Argentijn greep plots García bij de keel. Meteen schoten spelers en stafleden van beide ploegen toe om de situatie onder controle te krijgen. Het werd een bijzonder lelijk einde van een finale die sportief al weinig spektakel had opgeleverd, maar wel een verdiende Spaanse winnaar kreeg.

Ook Gavi geviseerd

Alsof dat nog niet genoeg was, ging Paredes nadien ook Gavi te lijf. De beelden zorgden meteen voor veel verontwaardiging. Bij Sporza was commentator Filip Joos bijzonder scherp voor de Argentijn. "Ze zouden hem nooit meer op een voetbalveld mogen zetten", klonk het tijdens de uitzending.



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Uiteindelijk kreeg Paredes nog rood voor zijn gedrag na de wedstrijd. Dat verandert uiteraard niets meer aan de uitslag, maar het kan wel gevolgen hebben voor de toekomst. De FIFA zal de beelden ongetwijfeld bekijken en mogelijk volgt er nog een stevige schorsing.