'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

Hugo Cuypers zal bij de hervatting van de MLS niet langer voor Chicago Fire spelen. De Belgische spits was in bloedvorm voor het WK, maar zag plots Robert Lewandowski arriveren. En dus kiest hij voor een nieuwe uitdaging... in Mexico.

13 doelpunten in 11 competitiewedstrijden in de Amerikaanse competitie: het WK heeft Hugo Cuypers wat afgeremd, maar onze landgenoot blijft niettemin topschutter in de MLS, met één treffer voorsprong op Lionel Messi zelfs. Maar hij heeft wellicht al zijn laatste match voor Chicago FIre ondertussen al gespeeld.

Ondanks de geweldige seizoensstart van zijn spits kon de club de kans niet laten liggen om Robert Lewandowski transfervrij vast te leggen. Sinds het einde van zijn avontuur bij FC Barcelona was de Poolse goalgetter transfervrij en ondertussen werd hij in al voorgesteld in Chicago... waar hij prompt het rugnummer negen ... van Hugo Cuypers kreeg.

Hugo Cuypers op weg naar Monterrey

De ex-spits van KAA Gent, Standard en KV Mechelen nam het sportief op, stond met graagte zijn nummer af aan zijn bekende nieuwe ploegmaat en zag het zelfs al zitten om met hem samen te spelen: "Robert is een van de beste nummer 9's aller tijden en het zou vreemd geweest zijn als hij met een ander nummer moest spelen. Dus was het voor mij een makkelijke beslissing. Ik hoop dat we samen grote dingen kunnen neerzetten op het veld."

Maar de komst van Lewandowski duwt Cuypers wel degelijk naar de uitgang. Volgens The Athletic heeft Chicago Fire namelijk een akkoord bereikt met Monterrey voor een transfer van 6,55 miljoen euro, met zo’n 400.000 euro aan bonussen.

Lees ook... LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander›

Verschillende MLS-clubs (waaronder St. Louis) toonden interesse, maar Hugo Cuypers lijkt zijn carrière te vervolgen in de Mexicaanse competitie. Monterrey, waar Gerardo Arteaga speelt, de voormalige linksachter van KRC Genk, is net aan zijn seizoen begonnen. Robert Lewandowski zou donderdag zijn debuut moeten maken voor Chicago tegen Inter Miami... van Lionel Messi, die er echter niet bij zal zijn wegens zijn deelname aan de finale van het WK. Van De Zwaluw Vechmaal naar Monterrey: het is al een bijzondere carrière geweest voor Cuypers.