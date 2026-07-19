'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'
Foto: © photonews
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Na maar liefst zeven jaar bij Standard heeft Léandre Kuavita de Rouches verlaten. De middenvelder is momenteel nog altijd transfervrij, maar achter de schermen wordt er volop onderhandeld. Kuavita zou naar SK Beveren kunnen.

Ondanks zijn enorme loopvermogen op het middenveld en zijn kwaliteiten als infiltrerende speler maakte Leandre Kuavita geen deel meer uit van de plannen bij Standard. Vorig seizoen kreeg hij zelfs meer speelminuten bij SL16 in Eerste Nationale dan bij de A-ploeg, waar hij slechts één keer aan de aftrap verscheen.

Afgelopen zomer onderhandelde Standard nog over een transfer naar STVV, maar beide clubs raakten niet tot een akkoord. De Rouches wilden geen uitleenbeurt. Kuavita werd ook aangeboden bij Dender, waar Vincent Euvrard het destijds niet nodig vond om hem erbij te halen.

Het perspectief voor de speler was op Sclessin dan ook beperkt. De optie om zijn contract met een extra seizoen te verlengen werd niet gelicht. Daardoor is de 22-jarige speler uit Verviers nu transfervrij, na 58 wedstrijden in het rood-wit. Kuavita kon al op interesse rekenen en één piste lijkt intussen concreter te worden.

Kuavita naar Beveren?

Volgens Sacha Tavolieri heeft Beveren zijn oog laten vallen op de voormalige middenvelder van Standard. De club wil zich versterken met het oog op de Jupiler Pro League, ondanks het historische seizoen in de Challenger Pro League waarin Beveren geen enkele nederlaag leed. Het profiel van Kuavita zou daarbij nadrukkelijk in beeld zijn.

Er zouden gesprekken lopen om een akkoord te vinden over de persoonlijke voorwaarden. Hij zou bovendien niet de enige voormalige speler van Standard zijn die onderdak vindt op de Freethiel.

Laurent Jans is er een absolute vaste waarde op de rechterflank en draagt intussen zelfs de aanvoerdersband. Ook de jonge Noah Mawete probeert er door te breken op het middenveld, waar hij mogelijk een van de concurrenten van Kuavita kan worden.

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