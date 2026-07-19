Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier
Foto: © photonews
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KV Kortrijk lijkt dicht bij de komst van Shandre Campbell te staan. De jonge Zuid-Afrikaan van Club Brugge was al langer in beeld bij de Kerels, maar volgens Het Nieuwsblad komt er nu ook echt beweging in het dossier. Het zou gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie.

Dat is een lichte wijziging tegenover de eerste verwachtingen. Aanvankelijk leek een definitieve transfer de meest logische piste, maar Club Brugge en KV Kortrijk praten nu over een huurdeal waarbij KVK hem later alsnog kan overnemen. Voor Kortrijk kan dat een interessante formule zijn: minder risico op korte termijn, maar wel de kans om toe te slaan als Campbell overtuigt.

Campbell richting Kortrijk

Trainer Michiel Jonckheere kent de winger bovendien goed. De twee werkten eerder samen bij Club Brugge. Dat kan in dit dossier een rol spelen. Campbell komt niet terecht bij een trainer die hem nog helemaal moet ontdekken, maar bij iemand die weet wat hij kan en waar hij nog stappen moet zetten.

Campbell is 21 jaar en speelt sinds 2024 in België. Club Brugge haalde hem toen weg bij SuperSport United in Zuid-Afrika. Bij blauw-zwart kreeg hij vooral kansen bij Club NXT, waar hij zijn kwaliteiten ook liet zien. In 25 wedstrijden voor de U23 scoorde hij elf keer en gaf hij drie assists.

Nieuwe stap op komst

Bij de A-kern van Club kwam Campbell 18 keer in actie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten. Hij toonde flitsen, maar een vaste plaats zat er voorlopig niet in. Met de concurrentie op de flanken en de plannen van Club op de transfermarkt lijkt extra speeltijd elders een logische stap.


Zijn contract in Brugge loopt nog tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1 miljoen euro. Club hoeft hem dus niet zomaar definitief los te laten, maar kan via een uitleenbeurt wel zien hoe hij zich op een hoger niveau ontwikkelt. Voor Kortrijk is het bovendien een voordeel dat hij het Belgische voetbal ondertussen leerde kennen.

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