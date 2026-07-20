Anderlecht krijgt duidelijkheid over Europees parcours en mag niet klagen

Anderlecht krijgt duidelijkheid over Europees parcours en mag niet klagen
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Als RSC Anderlecht de Zweden van Hammarby uitschakelt in het komende tweeluik, wacht paars-wit in de volgende ronde een stevigere tegenstander. De Brusselaars nemen het dan op tegen Dynamo Kiev of PAOK Saloniki.

Deelname aan de Europa League zal RSC Anderlecht niet cadeau krijgen. Deze week beginnen de Brusselaars aan hun Europese kwalificatiecampagne tegen Hammarby, de huidige nummer twee van Zweden. Een stevige tegenstander, die bovendien volop in competitie zit en dus al wedstrijdritme heeft.

En wat daarna? Als Anderlecht zich plaatst, wacht opnieuw een serieuze uitdaging. Toch mogen de Brusselaars niet ontevreden zijn met de loting. In de volgende ronde treffen ze namelijk de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en PAOK Saloniki.

Anderlecht vermijdt de zwaarste tegenstanders

Dynamo Kiev kende een teleurstellend seizoen in de Oekraïense hoogste klasse en eindigde pas als vierde. De ploeg wordt onder meer gedragen door de ervaren Andriy Yarmolenko, inmiddels 36 jaar. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 verdwenen veel buitenlandse sterren uit de selectie. Mocht Anderlecht tegen Dynamo uitkomen, dan zou het wel ex-speler Justin Lonwijk opnieuw ontmoeten. Dynamo speelt zijn Europese thuiswedstrijden overigens niet in Oekraïne.

PAOK eindigde dan weer als derde in de Griekse competitie. Een verplaatsing naar Griekenland blijft altijd lastig, iets wat Anderlecht vorig seizoen nog ondervond tegen AEK Athene. PAOK beschikt bovendien over enkele sterke spelers, zoals voormalig Zulte Waregem-middenvelder Soualiho Meïté, de Griekse international Giannis Konstantelias en de Serviër Andrija Zivkovic, die eerder voor Benfica uitkwam.


Toch had de loting veel zwaarder kunnen uitvallen. Anderlecht ontloopt onder meer Rangers, Salzburg en Besiktas. Bij uitschakeling zakt paars-wit af naar de Conference League. De mogelijke tegenstander daar wordt later bepaald bij een volgende loting. Ook KAA Gent krijgt dan meer duidelijkheid over zijn Europese traject.

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