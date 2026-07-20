DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"
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STVV eindigde vorig seizoen op een knappe derde plaats en mag zo de Europa League in. Met oog op volgend seizoen worden ondertussen de nodige versterkingen gezocht. De 24-jarige Ryotaro ‘Taro’ Araki is ondertussen officieel voorgesteld op Stayen.

"De 24-jarige Ryotaro ‘Taro’ Araki versterkt het Truiense middenveld en tekent bij de Kanaries een meerjarig contract. De Japanner, die jarenlang uitkwam voor Kashima Antlers, maakt de overstap naar België. Taro, zoals hij graag wordt aangesproken, zal bij de Kanaries aantreden met rugnummer 71, hetzelfde nummer dat hij ook bij zijn voormalige club droeg", opent STVV een bericht op de eigen webstek.

"Taro Araki streek begin 2020 neer bij Kashima Antlers. De club uit de J1 League nam de vinnige aanvallende middenvelder over van Higashi Fukuoka High School. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Japanse topclub. Na een uitleenbeurt aan FC Tokyo keerde hij terug naar Kashima Antlers, waar hij opnieuw geregeld zijn beslissende waarde toonde. Met 18 doelpunten en 21 assists in 151 wedstrijden liet Taro mooie cijfers optekenen."

STVV haalt Ryotaro 'Taro' Araki in huis

"Araki is bovendien goed bevriend met onze doelman Leo Kokubo. Zoals te zien was in het aankondigingsfilmpje, werd hij met open armen ontvangen door zijn voormalige ploegmaat bij de Japanse jeugdselecties. Ook op de Olympische Spelen stond de nieuwste Kanarie samen op het veld met enkele huidige en voormalige spelers van STVV. Met Leo Kokubo tussen de palen en Rihito Yamamoto en Joel Fujita op het middenveld maakte hij er deel uit van de Japanse selectie", aldus de Kanaries nog.

STVV-CEO Takayuki Tateishi is in de wolken met de nieuwkomer: "Taro is een vinnige speler met vista en een sterke dribbel. Wanneer hij over het veld dartelt, kiest hij voortdurend de juiste positie om de aanval verder vorm te geven."

Ryotaro Araki wil geschiedenis schrijven met STVV

"Dankzij zijn loopvermogen, grote actieradius en uitstekende inspeelpass weet hij de ruimtes te vinden en zijn ploegmaats in stelling te brengen. Koppel daar zijn doelgerichtheid aan en je krijgt een ideale nummer 10. Ik ben ervan overtuigd dat Taro snel zijn stempel zal drukken. We wensen hem dan ook alle succes toe langs de Tiensesteenweg.”

En ook Ryotaro Araki heeft er duidelijk zin in om bij STVV te komen spelen: “Ik ben enorm blij dat ik voor deze prachtige club mag tekenen. Ik zal er alles aan doen om hier verder te groeien als speler en een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van STVV. Met doelpunten en assists wil ik mezelf in de harten van de STVV-supporters voetballen. Laten we samen geschiedenis schrijven, zowel in de competitie als in Europa."

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