Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

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Als RSC Anderlecht de Zweden van Hammarby uitschakelt in het komende tweeluik, wacht paars-wit in de volgende ronde een stevigere tegenstander. De Brusselaars nemen het dan op tegen Dynamo Kiev of PAOK Saloniki.