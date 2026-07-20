Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours
Word fan van Anderlecht! 4367

Als RSC Anderlecht de Zweden van Hammarby uitschakelt in het komende tweeluik, wacht paars-wit in de volgende ronde een stevigere tegenstander. De Brusselaars nemen het dan op tegen Dynamo Kiev of PAOK Saloniki.

Brandon Morren

Ook KAA Gent kent mogelijke tegenstanders

KAA Gent weet welke tegenstanders het mogelijk treft als het de tweede voorronde van de Conference League overleeft. De Buffalo's werden bij de loting gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen het Zweedse IFK Göteborg en het Estse Levadia Tallinn.

Beide ploegen werken hun onderlinge confrontaties af op dezelfde speeldagen als Gent in actie komt in de tweede voorronde. Pas daarna is dus duidelijk welke club eventueel de volgende Europese tegenstander wordt. Als Gent zich kwalificeert, speelt het de heenwedstrijd van de derde voorronde op donderdag 6 augustus op verplaatsing. De terugmatch volgt op 13 augustus in de Planet Group Arena.

Als RSC Anderlecht de Zweden van Hammarby uitschakelt in het komende tweeluik, wacht paars-wit in de volgende ronde een stevigere tegenstander. De Brusselaars nemen het dan op tegen Dynamo Kiev of PAOK Saloniki.

Deelname aan de Europa League zal RSC Anderlecht niet cadeau krijgen. Deze week beginnen de Brusselaars aan hun Europese kwalificatiecampagne tegen Hammarby, de huidige nummer twee van Zweden. Een stevige tegenstander, die bovendien volop in competitie zit en dus al wedstrijdritme heeft.

En wat daarna? Als Anderlecht zich plaatst, wacht opnieuw een serieuze uitdaging. Toch mogen de Brusselaars niet ontevreden zijn met de loting. In de volgende ronde treffen ze namelijk de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en PAOK Saloniki.

Anderlecht vermijdt de zwaarste tegenstanders

Dynamo Kiev kende een teleurstellend seizoen in de Oekraïense hoogste klasse en eindigde pas als vierde. De ploeg wordt onder meer gedragen door de ervaren Andriy Yarmolenko, inmiddels 36 jaar. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 verdwenen veel buitenlandse sterren uit de selectie. Mocht Anderlecht tegen Dynamo uitkomen, dan zou het wel ex-speler Justin Lonwijk opnieuw ontmoeten. Dynamo speelt zijn Europese thuiswedstrijden overigens niet in Oekraïne.

PAOK eindigde dan weer als derde in de Griekse competitie. Een verplaatsing naar Griekenland blijft altijd lastig, iets wat Anderlecht vorig seizoen nog ondervond tegen AEK Athene. PAOK beschikt bovendien over enkele sterke spelers, zoals voormalig Zulte Waregem-middenvelder Soualiho Meïté, de Griekse international Giannis Konstantelias en de Serviër Andrija Zivkovic, die eerder voor Benfica uitkwam.

Toch had de loting veel zwaarder kunnen uitvallen. Anderlecht ontloopt onder meer Rangers, Salzburg en Besiktas. Bij uitschakeling zakt paars-wit af naar de Conference League. De mogelijke tegenstander daar wordt later bepaald bij een volgende loting. Ook KAA Gent krijgt dan meer duidelijkheid over zijn Europese traject.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Ferraro - Lawrence

18:30
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
2
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
23
Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

15:31
8
🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

13:00
3
BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

14:43
41
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

14:00
18
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

13:30
13
Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

10:30
5
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

12:50
5
WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

12:45
2
Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

12:00
1
"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

11:30
3
LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

09:30
7
🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

11:00
7
DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

09:00
DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

10:00
1
Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

08:30
18
'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

08:00
1
🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

07:30
2
Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

23:00
'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

23:00
Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet

Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet

22:00
1
Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans

Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans

21:30
Wout Faes leek op weg naar de uitgang, maar Leicester verrast met opvallende beslissing

Wout Faes leek op weg naar de uitgang, maar Leicester verrast met opvallende beslissing

21:00
1
Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk

Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk

20:30
Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

20:00
Antwerp wint van Sporting Hasselt, maar ziet basisspeler geblesseerd uitvallen

Antwerp wint van Sporting Hasselt, maar ziet basisspeler geblesseerd uitvallen

19:15
Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje

Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje

19/07
3
🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

00:37
14
'Westerlo verrast op de mercato en wil voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

'Westerlo verrast op de mercato en wil voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Eerste voorronde (Terug)
Derry City Derry City 1-2 CSKA Sofia CSKA Sofia
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 0-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Aluminij Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Ferencváros Ferencváros 3-0 Vojvodina FK Vojvodina FK
Vestri Vestri 0-3 FK Qarabag FK Qarabag

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli JaKu JaKu over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' Jose-martino Jose-martino over BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over 🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal Swakke25 Swakke25 over 'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits' Albert Dupont Albert Dupont over Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït Albert Dupont Albert Dupont over L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 FC BRUGES FC BRUGES over Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels Pogi Pogi over Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine JoBg JoBg over Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved