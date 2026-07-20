Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Kevin De Bruyne staat mogelijk alweer voor een nieuwe transfer. De Rode Duivel trok pas vorige zomer naar Napoli, maar zijn verblijf in Italië zou na één seizoen al kunnen eindigen. De 35-jarige middenvelder ligt nog tot juni 2027 onder contract en heeft bovendien een optie op een extra jaar.

Volgens L'Équipe zijn verschillende tussenpersonen bezig om een nieuwe club voor De Bruyne te vinden. Dat wijst erop dat zijn toekomst bij Napoli allesbehalve zeker is.

Napoli-avontuur blijft mogelijk kort

De Bruyne kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City. Daar speelde hij tien jaar en groeide hij uit tot één van de belangrijkste spelers uit de recente clubgeschiedenis. De overstap naar Napoli moest een nieuw hoofdstuk worden, maar helemaal overtuigen deed hij niet.

In alle competities samen kwam De Bruyne 21 keer in actie. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij vier assists. Dat zijn nog altijd degelijke cijfers, maar blijkbaar niet genoeg om zijn plaats binnen het project volledig veilig te stellen.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 8 miljoen euro. Door zijn leeftijd en loon ligt een transfer naar een absolute Europese topclub niet meteen voor de hand, maar interesse zou er wel zijn. Vanuit Turkije wordt zijn naam genoemd, terwijl ook Saudi-Arabië een mogelijke bestemming blijft.

Ook bij de Rode Duivels minder bepalend

De Bruyne heeft ondertussen 124 interlands achter zijn naam staan bij België en scoorde 38 keer. Daarmee is hij al jaren één van de grote gezichten van de Rode Duivels. Op het voorbije WK slaagde hij er echter niet in om echt zijn stempel te drukken. België strandde in de kwartfinales tegen Spanje en ook De Bruyne kon het verschil niet maken zoals in zijn beste jaren.





Dat maakt deze zomer extra belangrijk. De Bruyne wil ongetwijfeld nog op hoog niveau actief blijven, maar zal ook moeten bekijken welk project hem nog een centrale rol kan bieden.

Een vertrek bij Napoli is nog niet officieel, maar de signalen zijn duidelijk. Na tien jaar Manchester City en één seizoen in Italië kan De Bruyne alweer voor een nieuwe bestemming staan.