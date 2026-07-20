Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Lawrence - Ferraro

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Lawrence - Ferraro
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lawrence - Ferraro

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

KVC Westerlo is bezig aan een stevige heropbouw en heeft opnieuw beet op de transfermarkt. Fabio Ferraro maakt de overstap van FCV Dender naar de Kemphanen. Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 700.000 euro, aangevuld met bonussen. (Lees meer)

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

OH Leuven heeft zijn defensie versterkt met Jamie Lawrence. De 23-jarige Duitser tekent een contract tot 2029 en komt na enkele jaren in Duitsland en Oostenrijk naar de Jupiler Pro League. Met zijn lengte van 2m01 wordt hij meteen ook één van de opvallendste verschijningen in onze competitie. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Ferraro - Lawrence

18:30
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
2
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
1
Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

16:15
3
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
23
Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

15:31
8
BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

14:43
41
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

14:00
18
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

13:30
13
🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

13:00
3
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

12:50
5
WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

12:45
2
Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

12:00
1
"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

11:30
3
🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

11:00
7
Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

10:30
5
DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

10:00
1
LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

09:30
7
DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

09:00
Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

08:30
18
'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

08:00
1
🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

07:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

23:00
'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

23:00
Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

22:30
2
Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet

Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet

22:00
1
Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans

Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans

21:30
Wout Faes leek op weg naar de uitgang, maar Leicester verrast met opvallende beslissing

Wout Faes leek op weg naar de uitgang, maar Leicester verrast met opvallende beslissing

21:00
1
Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk

Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk

20:30
Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

20:00
Antwerp wint van Sporting Hasselt, maar ziet basisspeler geblesseerd uitvallen

Antwerp wint van Sporting Hasselt, maar ziet basisspeler geblesseerd uitvallen

19:15
Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje

Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje

19/07
3
🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

00:37
14

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli JaKu JaKu over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' Jose-martino Jose-martino over BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over 🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal Swakke25 Swakke25 over 'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits' Albert Dupont Albert Dupont over Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït Albert Dupont Albert Dupont over L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 FC BRUGES FC BRUGES over Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels Pogi Pogi over Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine JoBg JoBg over Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved