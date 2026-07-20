Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Lawrence - Ferraro

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lawrence - Ferraro

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

KVC Westerlo is bezig aan een stevige heropbouw en heeft opnieuw beet op de transfermarkt. Fabio Ferraro maakt de overstap van FCV Dender naar de Kemphanen. Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 700.000 euro, aangevuld met bonussen. (Lees meer)

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

OH Leuven heeft zijn defensie versterkt met Jamie Lawrence. De 23-jarige Duitser tekent een contract tot 2029 en komt na enkele jaren in Duitsland en Oostenrijk naar de Jupiler Pro League. Met zijn lengte van 2m01 wordt hij meteen ook één van de opvallendste verschijningen in onze competitie. (Lees meer)