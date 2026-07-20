🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

Feyenoord organiseerde dit weekend zijn fandag, naar aanleiding van de verjaardag van de club. Daarbij werden de nieuwkomers met veel luister voorgesteld. Voor Charles Vanhoutte was dat meteen een bijzonder moment voor zijn nieuwe supporters.

Door Club Brugge te verlaten om sportief directeur van Feyenoord te worden, heeft Dévy Rigaux de ploeg nu al een paar duidelijke Pro League-accenten gegeven. Naast Nacho Ferri is ook Charles Vanhoutte neergestreken in De Kuip.

Een transfer die hem toelaat om de sombere periode bij Nice achter zich te laten, na een seizoen dat hij liever zo snel mogelijk vergeet. Om die nieuwe start helemaal kracht bij te zetten, trakteerde Feyenoord hem samen met de andere nieuwkomers op een echt supportersmoment in het eigen stadion.

Charles Vanhoutte ontdekt zijn nieuwe heksenketel

De club uit Rotterdam vierde namelijk zijn 118e verjaardag met de fans. En dat deden ze in stijl. De vier nieuwe spelers kwamen met een helikopter aan in De Kuip en werden netjes op het veld afgezet. Daarna trokken ze naar hun ploegmaats, die hun spectaculaire aankomst vanaf de rode loper hadden gevolgd.

Wordt het zo het begin van een wedergeboorte voor Charles Vanhoutte? Feyenoord eindigde vorig seizoen als tweede in de Eredivisie, waardoor de 27-jarige Belgische middenvelder voor het eerst in zijn carrière de League Phase van de Champions League zal spelen.



