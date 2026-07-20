🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 7 reacties
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen
Foto: © photonews
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De WK-finale tussen Spanje en Argentinië eindigde zondag niet alleen met een nieuwe wereldkampioen, maar ook met bijzonder lelijke taferelen. La Roja won met 1-0 na verlengingen en verdiende die zege ook, maar bij Argentinië sloeg de frustratie na het laatste fluitsignaal volledig om.

Eerder ging Leandro Paredes al compleet door het lint. De Argentijn greep García bij de keel en zocht daarna ook de confrontatie met Gavi. Alsof dat nog niet genoeg was, liet ook Nahuel Molina zich van zijn slechtste kant zien.

Molina slaat Rodri

Meteen na affluiten sprintten de Spaanse spelers richting hun supporters om de wereldtitel te vieren. Het had een prachtig beeld kunnen worden: een ploeg die na een lang en zwaar toernooi eindelijk alle spanning losliet.

Maar Molina besloot daar anders over. Terwijl Rodri in de richting van de Spaanse fans liep, gaf de Argentijn hem zonder duidelijke aanleiding een slag tegen de buik of borst. Rodri voelde de tik, draaide zich meteen om en stormde woedend terug naar Molina.

De Argentijnse rechtsachter deinsde niet terug en zo dreigde opnieuw een opstootje te ontstaan. Spelers moesten tussenbeide komen om te voorkomen dat het helemaal uit de hand liep.

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Frustratie is geen excuus

Dat Argentinië diep teleurgesteld was, valt te begrijpen. De ploeg had alles gegeven op het veld voor een nieuwe wereldtitel en zag Spanje uiteindelijk met de beker aan de haal gaan. Maar dat kan nooit een excuus zijn voor fysiek geweld.

Zeker op het grootste podium van allemaal horen dit soort beelden niet thuis. Een WK-finale moet herinnerd worden om voetbal, om spanning en om emotie. Niet om spelers die na afloop hun frustraties botvieren op tegenstanders.

Voor Spanje zal het weinig veranderen aan de feestvreugde. La Roja staat opnieuw bovenaan de wereld. Voor Argentinië blijft er naast de sportieve ontgoocheling vooral een bijzonder zure nasmaak hangen. Niet alleen door de nederlaag, maar ook door het gedrag van enkele spelers na afloop.

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