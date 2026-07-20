Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test
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Union SG kent zijn eerste Europese tegenstander van het nieuwe seizoen. De vicekampioen van België neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Bodø/Glimt. Dat kwam maandag uit de loting.

Union eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Jupiler Pro League en verzekerde zich zo van een ticket voor de derde voorronde van het kampioenenbal. De Brusselaars beginnen thuis en moeten het nadien in Noorwegen afmaken.

Zware opdracht voor Union

Bodø/Glimt is geen cadeau. De club is al volop bezig in de eigen competitie en heeft daardoor sowieso meer wedstrijdritme dan Union. Dat kan in deze fase van het seizoen een belangrijk voordeel zijn. Union is gewoon bezig aan zijn voorbereiding.

Bovendien maakte Bodø/Glimt afgelopen jaar bijzonder veel indruk op het Europese toneel. De Noren namen voor het eerst deel aan de Champions League en groeiden meteen uit tot één van de verrassingen van het toernooi. Ze schopten het zelfs tot de achtste finales.

Ook in eigen land kende de club een sterk seizoen. Bodø/Glimt won de Noorse beker en eindigde daarnaast als vicekampioen. Voor Union wacht dus meteen een stevige test. Het voordeel is dat de heenwedstrijd in eigen huis wordt gespeeld, waar de Brusselaars een goede uitgangspositie kunnen proberen af te dwingen.


Daarna volgt de verplaatsing naar Noorwegen, waar de omstandigheden en het wedstrijdritme van Bodø/Glimt een extra uitdaging kunnen vormen.

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