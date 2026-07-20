DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge
Foto: © photonews
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De 19-jarige Jakke Van Britsom zal ook de komende jaren te zien zijn in The Nest op Roeselare - en wie weet ook in Jan Breydel of het nieuw te bouwen stadion? De jongeling van blauw-zwart heeft alvast zijn krabbel gezet onder een nieuw, vierjarig contract bij Club Brugge. Een wissel op de toekomst?

"Jakke Van Britsom (19) heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2030. De centrumspits genoot zijn jeugdopleiding bij KSC Lokeren en RSC Anderlecht, alvorens in 2022 de overstap te maken naar Blauw-Zwart. Sinds het seizoen 2025-2026 maakt Jakke deel uit van Club NXT U23."

"Sinds zijn debuut in het professionele voetbal voor Club NXT U23, in april 2025, heeft Van Britsom al 28 wedstrijden achter zijn naam staan. Daarbij was hij, in de Challenger Pro League, vijf keer beslissend met een doelpunt of assist."

Jakke Van Britsom maakt indruk bij Club NXT

"Daarnaast kwam de aanvaller afgelopen seizoen ook negen keer in actie in de UEFA Youth League. Daar was hij goed voor één assist en twee doelpunten, één tegen FC Barcelona U19 en één tegen Arsenal U19. Met Club NXT U19 bereikte hij uiteindelijk de finaleweek in Lausanne."

"Ook op internationaal niveau deed Van Britsom al ervaring op met selecties voor de Belgische nationale jeugdploegen U18 en U19. Bij de U19 verzamelde hij inmiddels vijf caps, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist."

Club Brugge wil Jakke Van Britsom verder laten rijpen

"Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met een contractverlenging, waardoor Jakke tot 2030 verbonden blijft aan Blauw-Zwart", aldus Club Brugge in een persbericht op de eigen webstek. De spits is al sinds 2022 onderdeel van Club Brugge. 

Daarvoor speelde hij voor Sporting Lokeren en RSC Anderlecht. Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen al een marktwaarde van zo'n 300.000 euro. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat bedrag de komende maanden of jaren flink de lucht zal inschieten. Bij Club Brugge geloven ze alvast in het jonge talent.

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