Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'
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Het huwelijk tussen Club Brugge en Gustaf Nilsson is bijna voorbij. De 29-jarige Zweed krijgt een reddingsboei toegeworpen uit de Duitse tweede klasse. De kans is héél groot dat de transfer zal gerealiseerd worden.

Club Brugge betaalde in 2024 net geen zeven miljoen euro om Gustaf Nilsson weg te halen bij Union SG. De 29-jarige aanvaller werd gehaald als vervanger voor Igor Thiago.

Nilsson kon die grote schoenen echter nooit vullen. In zijn eerste seizoen speelde hij op regelmatige basis, terwijl de 11-voudig Zweeds international afgelopen seizoen slechts een handvol minuten kon sprokkelen.

Blessure stond wintertransfer van Gustaf Nilsson in de weg

Nilsson stond tijdens de wintermercato héél dicht bij een transfer naar Samsunspor, maar lichte blessure gooide roet in het eten. De Turken twijfelden, waardoor het akkoord uiteindelijk te laat kwam om nog door de administratieve mallemolen te geraken. 

BILD weet dat Nilsson deze zomer wél zijn kastje in het Jan Breydelstadion kan leegmaken. Hertha BSC en Club Brugge naderen een akkoord over de transfer van de Zweedse aanvaller.

Gustaf Nilsson moet met Hertha BSC de poort naar de Bundesliga openbeuken

De Duitse traditieclub eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats in de 2.Bundesliga. Het doel voor dit seizoen is héél duidelijk: promotie naar de Bundesliga afdwingen.

En daar is (aanvallende) versterking voor nodig. De hoofdstedelingen zijn ervan overtuigd dat Nilsson de ontbrekende pion in de selectie is. En voor de Zweed zelf is de transfer een sportieve reddingsboei.

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