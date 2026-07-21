Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 12 reacties
Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat
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De zoektocht naar een nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels lijkt stilaan richting Mark van Bommel te bewegen. Na het vertrek van Rudi Garcia werd de Nederlander al snel naar voren geschoven als een van de belangrijkste kandidaten. Nu blijkt dat de gesprekken ook echt vooruitgaan.

Le Soir meldde eerder dat Van Bommel de grote favoriet is om Garcia op te volgen. Sacha Tavolieri nuanceerde dat vervolgens enigszins en gaf aan dat de voormalige trainer van Antwerp één van de namen op tafel is, maar niet de enige.

Van Bommel nadrukkelijk in beeld

Toch lijkt Van Bommel op dit moment wel bijzonder stevig in beeld. Volgens een nieuwe update van Tavolieri heeft de technische leiding van de Belgische voetbalbond al duidelijke vooruitgang geboekt in de gesprekken met hem.

Ook Van Bommel zelf zou openstaan voor de job. Meer zelfs: hij zou aan de verantwoordelijken binnen de bond duidelijk hebben gemaakt dat hij erg geïnteresseerd is in de functie.

Dat maakt het dossier meteen een pak concreter. De KBVB wil na het afscheid van Garcia een nieuwe cyclus starten en lijkt daarbij te zoeken naar een trainer met uitstraling, ervaring en een duidelijke voetbalvisie.

Bekend gezicht in België

Van Bommel kent het Belgische voetbal uiteraard uitstekend. Hij stond eerder aan het roer bij Antwerp en kende daar een bijzonder succesvolle periode. Zijn naam is daardoor nog altijd sterk verbonden met onze competitie. Sinds zijn vertrek bij de Great Old zat hij zonder club. Een overstap naar de nationale ploeg zou dus meteen een opvallende nieuwe stap zijn in zijn trainerscarrière.

Voor de Rode Duivels zou Van Bommel ook een duidelijk ander profiel zijn dan Garcia. Hij staat bekend als een trainer met een sterke persoonlijkheid en een heel directe manier van werken. Dat kan passen bij een groep die midden in een generatiewissel zit en tegelijk snel opnieuw resultaten moet boeken.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid, maar één ding lijkt wel vast te staan: Van Bommel is geen naam die zomaar op een lijstje staat. De gesprekken zijn al vergevorderd en ook de trainer zelf ziet de job duidelijk zitten.

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Mark Van Bommel

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