Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

Royal Antwerp FC begint aan een nieuw hoofdstuk. Na de verkoop van de club door Paul Gheysens aan een consortium met onder meer Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld, neemt ook sfeergroep Antwerp Dynamite afscheid van de voormalige eigenaar. Dat doet ze met opvallend warme woorden.

Antwerp slaat vanaf volgend seizoen een volledig andere weg in. Paul Gheysens heeft zijn club verkocht aan een consortium met onder meer Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld. Zij zullen zich vanaf nu ontfermen over The Great Old.

Ondertussen heeft sfeergroep Antwerp Dynamite in een Facebook-bericht afscheid genomen van de voormalige eigenaar. Dat deden ze met bijzonder mooie woorden en veel respect voor Gheysens en zijn familie.

"De afgelopen maanden waren woelig. Er was protest, niet uit plezier, maar omdat de situatie op een bepaald moment niet langer houdbaar leek. Uit bezorgdheid voor onze club. Uit schrik dat, als er niets veranderde, Antwerp de verkeerde richting zou uitgaan", openden ze.

"Maar tegelijk willen we vandaag ook stilstaan bij wat de familie Gheysens – en in het bijzonder Paul Gheysens – voor Royal Antwerp FC betekend heeft."

Dankbaar voor de weg terug naar de top

"Bedankt om onze club uit een van de diepste dalen uit haar geschiedenis te halen. Bedankt om ons terug te brengen naar waar we thuishoren: de hoogste afdeling. Bedankt voor een stadion waar elke Antwerp-supporter trots op kan zijn. Bedankt om den dubbel, de Supercup en Champions League-voetbal naar Deurne-Noord te brengen. Momenten die voor altijd in het geheugen van elke Antwerp-supporter gegrift zullen staan."





"We stonden niet altijd op dezelfde lijn, en dat hoeft ook niet. Kritiek hoort erbij wanneer het belang van de club op het spel staat. Maar tegelijk mogen we nooit vergeten wat Paul Gheysens voor Antwerp heeft betekend. Daarom: Paul, duizendmaal bedankt voor jouw bijdrage aan de geschiedenis van onze prachtige club."

"En misschien is het grootste gebaar wel dat je nu hebt losgelaten op het moment dat het nodig was. Nu kijken we vooruit. We zijn tevreden dat de fundamenten van de club behouden blijven en hopen dat de nieuwe eigenaars verder bouwen aan een sterke toekomst voor Antwerp."

"Uiteraard zullen we als supporters de club altijd kritisch blijven volgen. We willen nooit meer situaties meemaken zoals die met Steve (Plopsa), en zullen daarom een waakzaam oog houden op alles wat gebeurt. Tegelijk hebben we vertrouwen in dit nieuwe verhaal. Dat Toby mee zijn schouders onder dit project zet, geeft ons een gerust gevoel. Ook het Vlaamse karakter van de nieuwe eigenaars voelt voor ons beter aan dan een overname door een anonieme buitenlandse investeerder."

"Aan de nieuwe mensen wensen we dan ook veel succes. Bedankt, familie Gheysens. En op naar een nieuw hoofdstuk", besluit de sfeergroep.