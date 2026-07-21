Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent
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Anderlecht heeft geprobeerd om Amario Cozier-Duberry naar het Lotto Park te halen, maar Brighton heeft het voorstel afgewezen. Paars-wit zou gesprekken hebben gevoerd over een pakket van ongeveer vijf miljoen pond voor de 21-jarige rechtsbuiten.

De interesse past in de ambitie van Anderlecht om opnieuw mee te doen voor de prijzen. De Brusselaars weten dat daar extra kwaliteit voor nodig is en zijn daarom actief op de transfermarkt. Lukas Ambros, Giulian Biancone en Léo Pétrot werden al aangetrokken, maar daar lijkt het niet bij te blijven.

Brighton houdt voorlopig vast

Volgens The Athletic ziet Brighton Cozier-Duberry momenteel als een speler voor de eerste ploeg. De Engelse club heeft dan ook geen haast om hem te laten vertrekken. Bovendien lopen er gesprekken over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot juni 2028.

Anderlecht is ook niet de enige club die hem volgt. Augsburg, Paris FC en Rangers hebben eveneens interesse in de winger. Toch lijkt Brighton voorlopig vooral te willen inzetten op een verdere samenwerking met de speler.

Dat maakt het dossier voor Anderlecht allesbehalve eenvoudig. Paars-wit heeft duidelijk een poging ondernomen, maar zal Brighton moeten overtuigen om opnieuw rond de tafel te gaan.

Sterk seizoen bij Bolton

Cozier-Duberry werd in 2024 transfervrij weggehaald bij Arsenal. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Bolton Wanderers en daar liet hij zich nadrukkelijk zien.

In 41 wedstrijden bij Bolton was hij goed voor 10 doelpunten en 13 assists. Met Bolton promoveerde hij via de play-offs naar de Championship. Die prestaties hebben zijn markt duidelijk vergroot.

Voor Anderlecht zou hij extra snelheid en creativiteit op de flank kunnen brengen. Brighton heeft het eerste voorstel afgewezen en beschouwt hem zelf als een speler die nog een rol kan spelen.

Paars-wit zal dus moeten beslissen of het opnieuw een poging waagt of doorschakelt naar een andere piste. De nood aan bijkomende versterking blijft in elk geval aanwezig als Anderlecht dit seizoen opnieuw serieus wil meestrijden om de prijzen.

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Bolton Wanderers
Amario Cozier-Duberry

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