Op een slecht moment: 'FC Porto denkt aan belangrijke Anderlecht-speler'

Ali Maamar heeft zich de voorbije maanden steeds nadrukkelijker in de kijker gespeeld bij Anderlecht. De 21-jarige flankverdediger zou nu ook interesse hebben gewekt vanuit het buitenland. FC Porto zou zijn situatie nauwlettend in de gaten houden.

De Portugese topclub zou onder de indruk zijn geraakt van de prestaties van Maamar tijdens de Champions' Play-offs. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Porto werd afgelopen seizoen kampioen van Portugal en maakt zich op voor een nieuwe campagne waarin ook de Champions League op het programma staat. De interesse van zo’n club bevestigt de snelle ontwikkeling die Maamar de voorbije periode doormaakte.

Anderlecht wil Maamar behouden

Een vertrek ligt echter niet zomaar voor de hand. Anderlecht ziet de Marokkaanse international liever niet vertrekken, zeker omdat de spoeling op de positie van rechtsachter momenteel dun is. Killian Sardella en Ilay Camara kampen allebei met blessures, waardoor Maamar extra belangrijk is binnen de selectie.

Dat bewees hij donderdagavond nog in de heenwedstrijd tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. De verdediger speelde de volledige wedstrijd en stond zo mee aan de aftrap van de eerste Europese wedstrijd van paars-wit dit seizoen.

Maamar is een product van de eigen jeugdopleiding van Anderlecht. Hij doorliep verschillende jeugdreeksen bij de Brusselaars en kreeg uiteindelijk zijn kans bij de A-ploeg. Ondertussen staat de teller op 53 wedstrijden voor de hoofdmacht, waarin hij vijf assists gaf.

Contract geeft Anderlecht sterke positie

De verdediger heeft bij Anderlecht nog een contract tot juni 2028. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 2,5 miljoen euro, maar de Brusselaars bevinden zich dankzij zijn lange verbintenis in een sterke onderhandelingspositie.



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Opvallend is dat Maamar ook al een internationaal parcours achter de rug heeft. Hij kwam in het verleden uit voor de Belgische U17, maar koos later voor Marokko. Voor de nationale ploeg van Marokko verzamelde hij ondertussen al zijn eerste selecties.

Voor Anderlecht komt de interesse van Porto op een moment waarop de club opnieuw probeert te bouwen. Na een moeilijk seizoen wil paars-wit opnieuw meestrijden om prijzen, waardoor het behouden van spelers als Maamar belangrijk wordt. De komende weken zal moeten blijken hoe concreet de belangstelling uit Portugal daadwerkelijk wordt.