Pijnlijk: Barcelona-ster legt schuld voor blessure bij medisch departement van... nationale ploeg

Frenkie de Jong mist het begin van het seizoen. De Nederlandse international kampt met een scheur in de binnenband van zijn rechterknie. Een stevige tegenvaller voor de Catalanen, terwijl het seizoen 2026-2027 nog niet eens begonnen is. De middenvelder wijst met de vinger naar de Nederlandse staf.

De blessure van de Nederlander liep hij op tijdens het WK 2026. Een toernooi dat trouwens teleurstellend was voor Oranje, want het werd in de zestiende finales uitgeschakeld door Marokko (1-1, 2-3 na strafschoppen).

"Er is afgesproken dat de speler een conservatieve behandeling zal voortzetten onder toezicht van de medische staf van de club. Zijn evolutie wordt de komende weken opgevolgd", legde FC Barcelona uit. De exacte duur van zijn afwezigheid is niet bekend, maar hij zal meerdere weken out zijn.

Een blessure onderschat door de Nederlandse staf?

Deze blessure is moeilijk te verteren voor de speler zelf, die reageerde in een statement via Instagram-story. "Normaal besteed ik niet veel aandacht aan wat er over mij, over het team of over de club wordt geschreven. Maar de laatste tijd is er veel gespeculeerd over mijn blessure en mijn situatie bij Barça", benadrukt hij.

"Het is moeilijk voor mij om te zien dat sommige mensen mijn band met de club en mijn inzet voor de club in vraag stellen door foutieve informatie. Voetbal betekent alles voor mij, en ik heb altijd alles gegeven voor FC Barcelona en voor mijn land. Daarom wil ik uitleggen wat er echt is gebeurd."

Hij verwijt de Nederlandse staf dat ze zijn blessure onderschat hebben: "Tijdens het WK heb ik mijn knie geblesseerd. Na de eerste onderzoeken vertelden de dokters me dat het om een kleine blessure ging en dat die niet erger zou worden als ik bleef spelen. Het enige risico was dat ik met wat pijn zou moeten spelen, maar doorheen mijn carrière heb ik altijd gedaan wat nodig was wanneer ik mijn ploeg kon helpen, zowel bij de club als bij de nationale ploeg."





Hij legt uit dat hij terugkeerde naar Barcelona voor extra onderzoeken, die een ernstigere blessure aan het licht brachten dan aanvankelijk was vastgesteld. "Gelukkig is een operatie op dit moment niet nodig. Ik focus me nu volledig op mijn revalidatie om zo snel mogelijk weer op het veld te staan", besluit de speler.